Jena. Kerstin Löschner ist seit Anfang des Jahres für alles rund um das Thema Trauer im Hospiz Jena zuständig. Sie erzählt von ihrem Antrieb und dem Weg in den Beruf.

Der Tod gehört zu ihrem Alltag. Kerstin Löschner arbeitet seit 20 Jahren in der Sterbebegleitung im Hospiz Jena. Nachdem sie zuständig war für die Ausbildung und Begleitung der Sterbebegleitenden, ist sie seit Anfang des Jahres verantwortlich für das gesamte Thema Trauer im Hospiz.

Jede Sterbebegleitung ist anders

Als Sterbebegleitung sieht Kerstin ihre Aufgabe darin, zu schauen, was die Betroffenen in ihrer Situation brauchen. Dafür müsse sie genau hinhören und nachfragen. Denn in den letzten Tagen des Lebens gehe es ums Trauern und darum, eine Bilanz zu ziehen. Vielen Sterbenden und Angehörigen falle es schwer, darüber zu reden. Beide Seiten wollen sich nicht belasten, doch Kerstin Löschner sagt: „Angehörige denken: Wenn ich über den Tod und meine Trauer spreche, nehme ich den Betroffenen ihren letzten Rest Lebensmut. Aber das ist nicht so.“

Dass es Sterbende und Angehörige schaffen, zum Ende hin ihre Konflikte aus dem Weg zu räumen, passiere selten. „Häufig müssen wir leider miterleben, dass die Menschen so sterben, wie sie gelebt haben“, sagt Kerstin Löschner und sieht auch hier einen wichtigen Teil ihrer Arbeit.

Sie wollte Angehörige in ihrer Trauer nicht alleine lassen

Zum Beruf der Sterbebegleitung kam Kerstin Löschner nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester. Sie kam dort immer wieder mit dem Thema Tod und Trauer in Berührung. Es störte sie, dass die Angehörigen und sie alleine durch diese Prozesse gehen mussten. Deswegen machte sie 2003 eine Palliative-Care-Ausbildung. Palliative-Care ist die Pflege von unheilbar Kranken. Hier geht es darum, den Menschen eine würdevolle Zeit bis zu ihrem Tod zu ermöglichen und sie bis zum Ende zu begleiten. Nach der Ausbildung begann sie eine Stelle als Koordinatorin im Bereich Sterbebegleitung und organisierte die Pflege und Ausbildung neuer Mitarbeitenden.

Es ist die Vielseitigkeit der verschiedenen Trauerangebote, die Kerstin Löschner an ihrem Beruf mag. Während Erwachsene schwer aus der Trauer kämen, seien Kinder viel ursprünglicher in ihrem Umgang. „Sie hüpfen in ihre Trauerpfützen rein und wieder raus. Sie sind klar und sehr offen. Wir Erwachsene waten durch den Fluss der Trauer und sehen noch nicht das andere Ufer“, erzählt Kerstin Löschner.

Es brauche auch Motivationsquellen

Wenn es im Beruf nur um schwere Themen geht, brauche es auch Auszeiten. Dann geht Kerstin Löschner schwimmen, wandern und laufen. Oder mal ins Kino. Neben ihren Grundfesten, dem Glauben und ihrer Familie, schätze sie inzwischen die Stille. „Ich mag inzwischen auch sehr gerne Stille, einfach mal Stille. Das sind so meine Kraftquellen“, sagt Kerstin Löschner.

Aufbauarbeit in den letzten Jahren vor der Rente

Sie entwickle gerne neue Konzepte. Deswegen sei sie auch dankbar für ihre neue Stelle. Es sei die erste neue Vollzeitstelle in dem Bereich. Damit ist das Hospiz laut Kerstin Vorreiter in Thüringen. Seit Januar bietet das Hospiz Unterstützung bei Trauer am Arbeitsplatz an. Hier bieten sie Workshops und Begleitung für Unternehmen an.

Gemeinsam mit dem Gründer des „Fördervereins Hospiz Jena“ Professor Dietfried Jorke baute Kerstin Löschner den Bereich Sterbebegleitung im Hospiz auf. Vier Jahre vor ihrer Rente möchte sie „das Ganze auf gute Füße stellen, um es auch gut zu übergeben“.

red