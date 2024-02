Erfurt. Der Landesverband der neuen Partei soll in den nächsten Wochen gegründet werden. An die Landesspitze will ein früherer CDU-Bundestagsabgeordneter

„So schnell wie möglich“: Das antwortet Hans Pistner auf die Frage, wann es in Thüringen eine Landespartei namens Werteunion geben wird.