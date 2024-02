Weimar. Mehr als 50 verschiedene Käsesorten bietet Gregor Seiffert jeden Samstag auf dem Weimarer Wochenmarkt an.

Gregor Seiffert ist jeden Samstag beim Weimarer Wochenmarkt mit seinem Käsestand vertreten. Mehr als 50 verschiedene handgemachte Käsespezialitäten verkauft der gebürtige Apoldaer dort regelmäßig. Sein Sortiment umfasst ungefähr 200 Sorten aus ganz Europa. Gregor Seiffert ist ein echter Spezialist in Sachen Käse, kennt deswegen die meisten Käsereien, mit denen er zusammenarbeitet, persönlich. Einen großen Wert legt er dabei auf das Tierwohl, sagt er. Sein Fokus legt er mehr und mehr auf die Zusammenarbeit mit regionalen Käsereien.

Käse und Kunst haben auf der ersten Blick nicht viel gemein. Nicht so für den Markthändler: Neben seinem Käsestand arbeitet er als Sprecher und Koordinator der Thüringer Kulturfördervereine und ist auch Vorsitzender der Weimarer Kunstgesellschaft.

Obwohl er schon in seinen Anfängen vor zehn Jahren den Austausch mit den Kunden suchte und umfangreiches Fachwissen in der Hinterhand parat hielt, hatte er es die ersten fünf Jahre nicht leicht auf dem Markt. Die darauffolgenden fünf Jahre waren, so sagt er, um einiges besser: Erst dann konnte er sich nämlich eine Stammkundschaft aufbauen. Preissteigerungen erschweren ihm seine Arbeit aber bis heute. Von dem Käseverkauf allein kann er nicht leben, engagiert sich daher für die Kunst.

Was ihn vom Supermarktangebot unterscheidet, ist die Auswahl. „90 Prozent des Angebotes bekommt man im Supermarkt nicht“, betont er. Trotzdem bereitet ihm sein Werk viel Freude und tut er es aus Leidenschaft.

Neuer Schaukasten beim Marktplatz

Indes ist ein neuer Schaukasten ab sofort auf dem Marktplatz zu finden, direkt gegenüber des Ginkgo-Ladens. Er fungiert als wichtige Informationsquelle für Händler und Marktbesucher. Der Schaukasten bietet eine umfassende Sammlung von Informationen über die verschiedenen Märkte, einschließlich Ankündigungen wie beispielsweise die Verlegung des Grünen Marktes zum Goetheplatz, teilt die Stadtverwaltung mit.

Für spezielle Märkte wie den Zwiebel- und den Weihnachtsmarkt werden zusätzlich Lagepläne, Informationen und möglicherweise Händlerübersichten bereitgestellt. Eine Liste der Marktstände zeigt den Besuchern, an welchen Tagen die Händler üblicherweise präsent sind und welche Waren angeboten werden. Zukünftig ist geplant, auch Zeitungsartikel über die Markthändler in diesem Schaukasten auszustellen. Diese Initiative soll es den Besuchern ermöglichen, die Händler besser kennenzulernen und sich mit ihren Geschichten auseinanderzusetzen.