Rudolstadt. 55 Jahre „Rolscht Penne Penne“ wurden zelebiert unter dem Motto „Närrische Götter, göttliche Narren“.

Feiern, sich verwandeln, sich vergessen, berauschen, die Welt auf den Kopf stellen: Mit den Zehn Geboten ist das Narrentreiben nicht vereinbar. Daher die elf, die Zahl, die aus dem Rahmen, die aus der Ordnung fällt: die Narrenzahl. In Rudolstadt haben am Samstag dagegen mit der Zahl 55 die Götter Einzug gehalten. Hier feierte der Pennäler Karnevalsclub (PKC) unter dem Motto „Närrische Götter, göttliche Narren“ seine Jubiläumsgala.

Eigentlich werden ja am Aschermittwoch Kappen und Orden abgelegt und die Session wird beendet. Nicht so bei den Pennälern. Vor mehr als fünf Jahrzehnten wurde der Schülerkarnevalsklub an der damaligen EOS „Dr. Theodor Neubauer“ in Rudolstadt gegründet. Dessen Partys kamen so gut an, dass diese seither, mit einer Ausnahmegenehmigung des Thüringer Karnevalistenverbandes, nach den Ferien stattfinden.

In der Dreifelderhalle hatten Zeus und Co. für eine Nacht die Regentschaft übernommen.

In der Dreifelderhalle hatten am Wochenende Zeus und Co. für eine Nacht die Regentschaft übernommen. Die Erwartungen waren wie immer hoch, die Narren bis zum Anschlag bereit, sich zu amüsieren. An der Bühne vorbei schob sich ein hochgewachsener Wikinger durch die Menge, vorbei an einer hübschen Hexe. „Ich heiße Nicole“, lachte die Einheimische, 17 Jahre jung und als Elfe unterwegs. Volkmar ist ein Gallier und Constanze als Hohepriesterin, dem Sinnbild für Weisheit und Spiritualität, am Start.

Fürs Inkognito reichte bei Marcel die Sonnenbrille. Mehr Zeit für ein Gespräch blieb nicht, denn wenig später wurden die Funken von den Ministern Richtung Bühne getragen. Das gibt es auch nur in Rudolstadt. Unter den Narren waren Gäste von befreundeten Vereinen und der Partnerstadt Bayreuth.

Im antiken Rom mussten die Herren ihre Sklaven bedienen, deren Spott, Schelte und so manche unangenehme Wahrheiten ertragen. Das blieb den Paukern im närrischen Auditorium erspart. Darüber hinaus bewiesen diese mit dem eigenen Tanz nach den Klängen von „Walk Like an Egyptian“ ihren Schülern voll Leidenschaft, was sie so drauf haben. Zugabe-Rufe waren der verdiente Lohn. Angesichts der Komik zahlreicher Bühnenbeiträge, die die Lachmuskeln arg strapazierten, zeigte sich das Publikum restlos begeistert.

Tolle Showeinlagen, mitreißende Musik und eine grandios maskierte Narrenschar – der Abend war ein fröhliches, kunterbuntes Vergnügen.

In Wortbeiträgen bekamen die Mächtigen ihr Fett weg. Beliebte Themen waren die Demos der Bauern, die Ampel und Björn Höcke. Der Can-Can, ein Klassiker der Funkengarde, aber auch die neu einstudierten Tänze von Barbie und Ken bis zu den Göttern und Göttinnen setzten den Himmelsgestalten die Krone auf und waren absolute Hingucker.

Die Protagonisten hatten sich auf ein Stelldichein mit der griechischen Antike eingelassen. Jeder Vortrag war ein Highlight für sich. Herzerfrischendes Gelächter und tosender Beifall waren die Belohnung. Die Rädelsführer der Truppe wurden nicht müde, den Schlachtruf der Pennäler zu fordern: dreimal hintereinander. Das Publikum tönte zurück. Mit Inbrunst wurde „Rolscht Penne Penne“ intoniert

Tolle Showeinlagen, mitreißende Musik und eine grandios maskierte Narrenschar – der Abend war ein fröhliches, kunterbuntes Vergnügen. Diese Veranstaltung muss weiterleben, das sagten alle: die Gäste und die Mitwirkenden.