Auf dem Spielplatz an der Kunitzer Straße in Jena-Ost wirft der sechsjährige Adam den Basketball Richtung Korb. Hier gibt es keine Wohnungen in unmittelbarer Nähe und niemand fühlt sich gestört. Ziegenhain bietet dagegen kaum Möglichkeiten für Kinder. © Funke Medien Thüringen | Ylva Bachmann