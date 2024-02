Jena. Ob es Fußballspielen in der Einfahrt war, Musik und Bier im Park oder nächtliche Eskapaden: Schon immer eckten Jugendliche an. Ein Kommentar von Gereon Haas.

Der Streit um den Basketballkorb in Ziegenhain zeigt ein altbekanntes Problem. Jugendliche und Kinder brauchen ihren Raum und sollen ihn auch bekommen. Nur passt es eigentlich nie perfekt. Denn sie sind laut, kennen keine Mittagsruhe oder keinen Feierabend. Nicht nur die Ziegenhainer sind damit konfrontiert. Bei der Planung für die zukünftige Westbahnhofstraße ließen sich mehrere Hausbesitzer erstmal über die jungen Gäste des Spätis aus. Auch hier zu laut, zu lange laut und überhaupt – bei Aufklebern an der Laterne hört der Spaß auf.

Stichwort: Wir waren alle mal jung

In der Stadt leben wir auf engem Raum zusammen, das führt zu Reibung. Trotzdem müssen wir jungen Menschen als Gesellschaft zugestehen, sich ihre Räume zu nehmen. Dass viele nicht den offiziellen Weg über die Stadt gehen, um etwas in ihrer Straße zu verändern, ist auch verständlich. Bis die Stadt etwas genehmigt und gebaut hat, ist die Jugend schon vorbei. Und außerdem sind es meist die Geschichten aus der Jugend, wo es nicht leise zu ging, mal etwas über die Stränge schlug oder man mit einem blauen Auge davongekommen ist, die der Onkel oder die Tante beim 70. Geburtstag zum Besten geben. Die heutige Jugend macht genau das auch - und es ist ihr gutes Recht.

Und wenn Sie sich mal wieder über Aufkleber und Graffiti in der Straße aufregen: Gehen Sie einmal in ein durchgeplantes Neubauviertel, dort werden Sie sich eine zugeklebte Laterne wünschen. Das Einheitsgrau der modernen Baukultur macht so viel Laune wie Dauerregen im Sommerurlaub. Vor ein paar Jahren fragte eine Freundin meines Opas (94) ihn, wie er es finde, dass es so laut und bunt im Viertel ist. Seine Antwort: „Ich find‘s gut. Ich leb‘ in der Stadt, da gehört das dazu.“