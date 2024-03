Hermsdorf. Jessy Koch fährt seit drei Jahren mit ihrem Lkw durch Thüringen. Sie erzählt von ihrer Leidenschaft fürs Lastwagenfahren, vom schwierigen Anfang als Frau in der Branche und schmutzigen Toiletten.

Der Fernsehsender „Kabel Eins“ hat sie als Lkw-Fahrerin berühmt gemacht. „Es vergeht eigentlich kein Tag mehr, an dem ich nicht erkannt werde“, sagt Jessy Koch. Eigentlich ist sie durch Zufall zu ihrer heutigen Leidenschaft gekommen. Die Altenburgerin hatte früher eine Pferdepension und wollte mit ihren Pferden auf Turniere fahren. Dafür brauchte sie einen Lkw und jemanden, der ihn fahren kann. Der war oft schwierig zu finden, also machte sie den Lkw-Führerschein.

Vom Acker auf die Straße

Ihr damaliger Freund war Landwirt. Ihn unterstütze Koch und fuhr drei Jahre lang in der Landwirtschaft Lkw. „Aber das war mir zu wenig“, erzählt sie. Vor drei Jahren hat sie dann bei der Speditionsfirma „TUH Logistics“ in Hermsdorf angefangen. Irgendwann habe sie sich zwischen ihrer Pferdepension und dem Lkw entscheiden müssen. Sie entschied sich für die 480 Pferdestärken, die in ihrem Lastwagen stecken. Privat blieben ihr noch zwei Pferde.

Zwar sei sie keine Rarität mehr, aber immer noch selten

Sie liebt ihren Job. Doch der Anfang sei schwer gewesen. „Als Frau musst du dich nochmal viel mehr beweisen“, sagt Koch. Immer wieder seien ihr Klischees begegnet. Es waren Sprüche wie „Frauen hinterm Steuer“, Männer, die einen belächeln, oder Blicke, die einen noch nervöser machen, erinnert sich Koch. Dabei sei jeder Anfang schwer und viele, die schon lange fahren, vergessen das.

Sie sei anfangs eine Rarität gewesen, zwar gebe es mittlerweile immer mehr Frauen in der Branche, aber sie seien immer noch die große Minderheit. Anderen jungen Frauen rät Koch: „Lasst euch davon nicht einschüchtern, das ist keine Wissenschaft.“ Jessy Koch rät allen jungen Frauen, die Interesse am Kraftfahren haben, es auszuprobieren. Meist mache das noch mehr Lust auf den Beruf.

Auf fünf Achsen nach Italien und Holland

Die letzten zwei Jahre seien hart gewesen. „Es ist viel passiert, was mich sehr mitgenommen und beschäftigt hat“, erzählt die Truckfahrerin. In dieser Zeit habe der Job sie davor gerettet, in ein Loch zu fallen. Auf den Fahrten könne sie abschalten. Natürlich nicht komplett, aber so, dass sie runterkomme. „Zuhause wollte ich nur noch weg. Mein Chef fand, ich solle mal Urlaub machen. Aber ich meinte, bitte, kann ich in den Fernbereich?“, sagt Koch. Von einen Tag auf den anderen stellte ihr Chef alles um, und sie fuhr nach Italien, Holland und Polen. Das habe sie durch die zwei Jahre gerettet.

Spontan zur Branchenbekanntheit

Seit einiger Zeit begleitet Koch ein Kamerateam auf ihren Fahrten. Sie hatte sich spontan bei der Serie „Trucker Babes“ auf Kabel Eins beworben. Eine Woche später stand ein Kamerateam beim Fuhrpark. Aber verändert habe sich nichts. „Ich bin da so wie immer. Nach Drehbuch fahren könnte ich nicht. Dann hätte ich das auch nicht gemacht“, sagt Koch. Was sich jedoch verändert habe, sei, dass es keinen Tag mehr gebe, an dem sie nicht auf die TV-Sendung angesprochen werde.

Die Leute erkennen sie beim Ausladen oder auf dem Rastplatz. Obwohl sie nicht gerne auf Rastplätzen sei. Nicht wegen der anderen Leute, sondern wegen der Sanitäreinrichtungen. Die seien das einzige Manko an ihrem Beruf. „Wenn ich keinen Autohof finde, gehe ich manchmal lieber ins Gewerbegebiet. Ein Busch ist zum Teil besser als manche Sanitäreinrichtungen“, findet Koch.

Schmutzige Toiletten holen sie allerdings nicht von der Straße. Auch keine genervten Autofahrer, die sie immer wieder „auf die Palme bringen“. Für die Zukunft hofft Koch, dass sich mehr Menschen trauen, den Beruf zu ergreifen und ihn als attraktiv ansehen. „Das wäre schön.“