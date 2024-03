Jena. Die siebte Klasse der Sportschule Jena könnte „die beste Schule Deutschlands“ werden. In der Kika-Sendung spielen sie gegen eine Klasse aus Hofheim um den Einzug in die nächste Runde.

Schon bevor die Show angefangen und das erste Spiel begonnen hat, rufen die Schüler der siebten Klasse: „Hier regiert die Sportschule Jena“. An Ehrgeiz fehlt es den 33 Jungen und Mädchen des „Staatlichen Sportgymnasiums Joh. Chr. Fr. GutsMuths“ nicht. „Das sind richtige Rampensäue. Aber im ganz positiven Sinne“, sagt Thomas Müller. Der Lehrer begleitet die Klasse nicht zum ersten Mal ins Fernsehen und steht jetzt anfeuernd hinter den Scheinwerfern in der Fechthalle. Die Mensur ist im Fechten der Abstand zwischen den Gegnern, diesmal gibt es einen weiten Abstand. Der Gegner spielt zeitgleich in Hofheim. Den Hessen wollen die Schüler keine Blöße geben.

Denn es geht um den Einzug in die „Wochenshows“, die zweite Runde des Wettbewerbs. In der Kika-Serie treten 16 Klassen aus ganz Deutschland in verschiedenen Runden gegeneinander an. Das Ziel ist es, den Titel „beste Klasse Deutschland“ zu gewinnen. In der ersten Runde, den „Schulbattles“, spielen zwei Schulen in ihrer Turnhalle gegeneinander. Zur zweiten Runde geht es ins Studio nach Erfurt.

Nach zwei Besuchen beim Tigerentenclub sind die 33 Schüler der Sportschule Jena bühnenerprobt. © OTZ | Gereon Haas

Schon beim Tigerenten-Club waren sie erfolgreich

Thomas Müller weiß bereits jetzt, dass sie nach Erfurt mit einer kleineren Mannschaft reisen müssen, wenn sie gewinnen. Am Aufzeichnungstag haben viele Schüler Spiele beim Handball oder Fußball. Aber davon lassen sich die Jenaer nicht beirren. Emma Dornheim erklärt in der Pause, warum sie heute gewinnen. „Wir sind klug, sportlich und optimistisch“, sagt sie, und ihr Mitschüler Theo Stanek fügt hinzu, dass sie schon zweimal beim Tigerenten-Club gewonnen haben. Das haben sie auch ihrem Lehrer Thomas Müller zu verdanken. Er selber liebt Quizze und hofft, einmal auf jedem Sender in einer Show mitgemacht zu haben. Bis jetzt war er bei „Quickie“ vom MDR, „das Familien-Duell“ von RTL, das er zweimal gewonnen hat, und auch bei Günther Jauch saß er in der Sendung „Wer wird Millionär?“. Sein Schüler Moritz Müller raunt: „Er ist aber bei der 500-Euro-Frage ausgeschieden....“. Von hinten wirft Müller dazwischen, dass die Frage auch sehr fies gewesen sei.

Alle drei Schüler haben auch damals beim Tigerenten-Club mitgespielt. Kika hatte sie nach der ersten Show direkt für eine zweite Sendung angefragt. Dafür sind sie mit der Klasse nach Karlsruhe gefahren. Einmal haben sie eine Klassenfahrt daraus gemacht. Beim anderen Mal sei es schon anstrengend gewesen. „Wir sind abends um zehn angekommen. Am nächsten Tag fünf Stunden Dreh und wieder zurückfahren. Aber wir haben gewonnen“, erzählt Theo. Und vor allem hat es Spaß gemacht. Für die Bewerbung hat die Klasse ein Video gedreht, in dem sie sich und ihre Sportarten vorgestellt hat, erklärt Emma. Laut Müller war es ein bisschen knapp mit der Anmeldung für „die beste Klasse Deutschlands“ gewesen. Die Idee sei spontan gekommen. Nach zwei Siegen im Tigerenten-Club hatte Müller überlegt, dass sie mal versuchen könnten, die beste Klasse Deutschlands zu werden.

Sie wollen nicht nur nach Erfurt, sondern auch keine Latein-Arbeit

Heute gehe es aber auch nicht nur ums Gewinnen, sagt Moritz. Ein Teil der Klasse darf nach dem Dreh noch eine Latein-Arbeit schreiben. Deswegen verrät Moritz, dass es auch darum geht, möglichst viel Zeit zu schinden. Emma ist das egal, sie hat Französisch und lacht. In der Halle bebt während der Spiele das Linoleum. Auch ein Kilometer vom Ernst-Abbe-Sportfeld entfernt sind die Jenaer Schüler auf das Thüringen-Derby eingestellt. Obwohl sie in die zweite Runde nach Erfurt wollen, singen sie eingehakt: „Wer nicht hüpft, der kommt aus Erfurt“. Hier heißt es wohl: Eine Stadt, ein Verein, eine Klasse.

Das „Battle“ gegen die Klasse aus Hofheim zeigt Kika erst später im Jahr. Der Show sei nichts vorgegriffen. Aber so viel sei gesagt: Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen von zwei stimmungsvollen Klassen.