Schönstedt. Eine neue Ausstellung im Nationalparkzentrum am Baumkronenpfad enthüllt die Geheimnisse der Klimaforschung mit Virtual-Reality-Brillen und innovativen Technologien. So erforschen Sensoren und künstliche Intelligenz den Einfluss von Dürre auf den Nationalpark-Wald. Ein Muss für Natur- und Technikbegeisterte.

„Digitaler Wald“ – die neue Ausstellung im Hainich-Nationalparkzentrum an der Thiemsburg wurde am Freitagnachmittag eröffnet und bietet Einblicke in die Klimaforschung sowie interaktive Erlebnisse.

„Unsere Besucher können mittels Virtual-Reality-Brille an Forschungsexpeditionen teilnehmen“, berichtet Cornelia Otto-Albers vom Nationalpark. Die Ausstellung konzentriere sich auf innovative Sensortechnologien und Künstliche Intelligenz, die im Hainich eingesetzt würden, um den Einfluss von Dürre auf den Wald zu untersuchen.

Ein Sensorennetzwerk überwache den Wassertransport von den Wurzeln bis zu den Blättern, während ein Messturm Daten zur Verdunstungsleistung und CO₂-Aufnahme liefert. Hinzu kommen Satellitenbilder, die die Veränderung dokumentieren.

Besucher können digitale Kopien von Bäumen sehen, die Dürreschäden deutlich machen.

Auch reale Messgeräte, Grafiken und Mitmach-Stationen werden geboten. Die Ausstellung ist bis zum 30. Juni kostenfrei zugänglich.