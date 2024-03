Saalfeld. Wir haben die beiden Künstler vor ihrem Auftritt in Saalfeld getroffen

„Zärtlichkeiten mit Freunden“ ist ein Musik-Kabarett-Duo aus Riesa. Christoph Walther alias Cordula Zwischenfisch oder Rico Rohs und Stefan Schramm alias Ines Fleiwa haben sich vor ihrem Auftritt am Sonntag, 10. März, 18 Uhr, im Meininger Hof in Saalfeld mit uns unterhalten.

Ihr seid das erste Mal in Saalfeld? Habt ihr euch etwas vorgenommen, was ihr hier sehen oder erleben möchtet?

Cordula: „Wir sind beide Anhänger der Heilstollentherapie. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Wir wollen vor unserem Auftritt unbedingt die Feengrotten besuchen. Die annähernd 100%ige relative Luftfeuchtigkeit dort unten sorgt dafür, dass die in der Umgebungsluft vorhandenen Allergenpartikel umgehend sedimentieren und sich an den feuchten Wänden absetzen.“

Ines Fleiwa: „Das tut gut. Fast so gut, wie die Musik, die wir dann abends mit frisch gereinigten Lungen auf unseren Instrumenten herbeiperformen werden.“

Gibt es etwas, was bei jedem Besuch in Thüringen Pflicht ist? Wie die Thüringer Klöße oder die Thüringer Bratwurst?

Cordula Zwischenfisch: „Da in Ines‘ Adern omalicherseits Thüringer Blut pulst, muss er an jedem Bratwurststand anhalten. Allerdings stoppen wir nur kurz, kurbeln die Scheibe herunter und inhalieren den Duft des auf der glühenden Kohle siedenden Wurstfettes. Wir sind nämlich auch Anhänger der Röstaromatherapie.“

Was schätzt ihr an der Region besonders und was unterscheidet die Menschen von den anderen, die ihr auf euren Touren kennenlernt?

Ines Fleiwa: „Wir schätzen die Thüringer sehr und fühlen uns wohl in deren Umfeld. Wer genauer nachforscht, kann allerdings erkennen, dass es innerhalb dieser Spezies gewaltige Unterschiede gibt. Manche präferieren nämlich ihre Bratwurst mit Kümmel, andere nicht.“

Cordula Zwischenfisch: „Wenn wir Thüringer mit Menschen aus anderen Regionen vergleichen, können wir mit unseren Mitteln keine Unterschiede im Genom feststellen. Uns fehlen einfach Forschungsgelder.“

Worauf können sich eure Zuschauer und Zuhörer in Saalfeld jetzt schon freuen?

Ines Fleiwa: „Auf zwei Grobmusiker, die sich gerade in der heutigen Zeit noch trauen, gemäßigte Rockmusik darzubieten. Die sachgerechte Bedienung des Schlagzeugs und der Gitarre ist Ehrensache.“

Cordula Zwischenfisch: „Das ist aber nicht alles, wir machen auch Witze.“

Woher nehmt ihr die Ideen für eure Programme?

Ines Fleiwa: „Mittlerweile lassen wir das alles nonchalant von einer KI erledigen. Manchmal hilft uns auch Onkel Rainer und liest nochmal Korrektur.“

Was wünscht ihr euch für eure Show in Saalfeld und den Aufenthalt in der Region?

Cordula Zwischenfisch: „Für uns wird es ein Wiedersehen mit der Region werden, denn wir haben schon zweimal auf dem Rudolstadt Festival gespielt. Da wir Ausgeglichenheit im Alltag wichtig finden, ist es uns ein inneres Anliegen, nun auch mindestens zweimal in Saalfeld zu spielen.“

Ines Fleiwa: „Somit ist rechnerisch am 10. März der Anfang gemacht. Für unseren Aufenthalt in der Region wünschen wir uns, dass wir auf der Hinreise noch Zeit haben, Cordulas Tante Uschi zu besuchen. Die macht sehr guten Bienenstich.“