Unterwellenborn. IHK zeichnet Stahlwerk in Unterwellenborn aus. Über 300 neue Facharbeiter seit der Firmengründung. Andrea Wende: „Hier ist der Puls unserer Gemeinde.“

Das Stahlwerk Thüringen in Unterwellenborn ist das „Top-Ausbildungsunternehmen 2024“. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK), Ralf-Uwe Bauer, übergab am Mittwoch eine entsprechende Urkunde an die Stahlwerks-Vertreter Matthias Falck, Leiter des Personalwesen, Maren Hopfe, Berufsausbildungs-Verantwortliche und Prokuristin Sina Neumann. Das Stahlwerk bildet seit Jahrzehnten aus und hat bereits mehr als 300 junge Menschen in elf Ausbildungsberufen erfolgreich zum Ausbildungsabschluss geführt, teilt die IHK mit.

„Liebe IHK, Ihr habt die richtige Wahl getroffen“

Matthias Falck zeigte sich erfreut über die Urkunde: „Wir fühlen uns ausgezeichnet.“ Das Stahlwerk blicke auf 29 Jahre Ausbildung zurück. Bereits zwei Jahre nach der Gründung sei mit der Berufsausbildung begonnen worden. Aus heutiger Sicht sei das ein mutiger Schritt gewesen, „denn damals schrieben wir noch rote Zahlen“. Doch, bilanziert Falck: „Es war die richtige Entscheidung.“ Heute sei das Stahlwerk ein tarifgebundenes Unternehmen und könne seinen fertigen Facharbeitern zumeist unbefristete Arbeitsplätze anbieten. Darauf sei das Unternehmen stolz. Falck: „Dieser Weg hat sich bewährt.“

Auch Unterwellenborns Bürgermeisterin Andrea Wende (Freie Wähler) ergriff das Wort. Sie selbst sei in den Anfängen 1994 Berufsberaterin gewesen und habe die ersten Jugendlichen im Stahlwerk begleitet. „Damals schon war das Stahlwerk Vorreiter“, erklärte sie. „Hier ist der Puls unserer Gemeinde, hier entstehen Lebensläufe“, sagte die Rathauschefin. In Richtung der IHK-Vertreter fügte sie hinzu: „Liebe IHK, Ihr habt die richtige Wahl getroffen.“

„China ist nicht mehr das China von vor 30 Jahren“

IHK-Präsident Bauer würdigte seinerseits die Rolle des Stahlwerks in der Region: „Hier werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Menschen in der Region bleiben.“ Bauer ist erst jüngst von einer China-Reise heimgekehrt. „China ist nicht mehr das China von vor 30 Jahren“, erklärte er. Dort finde heute ein Großteil der industriellen Fertigung in der Welt statt. Darum sei es nur richtig, hier in Industrie-Berufe zu investieren: „Eine gute Ausbildung ist die Basis für wirtschaftliches Wachstum.“

