Saalfeld. Attraktives Spielgerät dank zahlreicher Sponsoren und Unterstützer. Der besondere Clou ist die Rutsche.

Die Kinder des Kindergartens der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Am Goldfischteich feierten den „Tag des Glücks“ am 20. März in der Vorwoche auf besonders schöne Weise: Sie durften ein neues Klettergerüst im Außenbereich in Besitz nehmen. Besonders die Rutsche, Bestandteil dieses Großspielzeugs, hatte es den Kindern angetan. Finanziert werden konnte das Klettergerüst durch zahlreiche Unterstützer und Sponsoren. Die Leiterin des Kindergartens, Ulrike Eisner, bedankte sich bei ihnen mit den Worten: „Man sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Aber auch um Kindern eine große Freude zu bereiten, braucht es zahlreiche Unterstützer und Helfer.“

„Die Kinder nehmen das Klettergerüst mit viel Spaß an“

Mit einem Lied bedankten sich indes die Kinder des Goldfischteiches bei den anwesenden Spendern, dem Träger des Kindergartens, der Awo Saalfeld gGmbh, dem Förderverein des Kindergartens und nicht zuletzt bei Dirk Böhme und seinem Team von der Firma Bauwerk 13, die das Klettergerüst nach Ideen und Zeichnungen der Kinder baute.

Das alte, in die Jahre gekommene Spielgerät war ursprünglich einmal für Hortkinder aufgestellt worden, informierte die Awo. Daher war es viel zu groß und zu hoch für die Kinder, die heute im „Goldfischteich“ betreut werden. Für das neue Klettergerüst hingegen hatten die Kinder ganz bestimmte Vorstellungen, die sie in die Planung mit einbrachten: eine Rutsche wurde gewünscht, ein Baumhaus, eine Höhle zum Verstecken und viele Klettermöglichkeiten. „Was für ein Glück, wenn eine Baufirma da gut zuhört und alles umsetzt!“, heißt es in der Awo-Mitteilung. Gegenüber dieser Redaktion erklärte die stellvertretende Kindergarten-Leiterin Constanze Schwarz in dieser Woche: „Die Kinder nehmen das neue Klettergerüst mit viel Spaß sehr gut an.“