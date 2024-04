Schleiz. Der nicht ganz einfache Gründungsprozess wird als Zeitstrahl mit den wesentlichen Meilensteinen erlebbar gemacht

Die Mitglieder des Jugendparlaments des Saale-Orla-Kreises stellen sich und ihre Arbeit ab kommenden Mittwoch, 10. April, erstmals in einer Ausstellung im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises vor. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Im Rahmen der Schau wird die Entwicklung der Jugendbeteiligung im Landkreis anhand von sechs Themenschwerpunkten präsentiert: Gründungsprozess, Veranstaltungen, Netzwerkarbeit, Gremienarbeit, gesellschaftliches Engagement und Ausblick auf die Pläne für das Superwahljahr 2024.

„Der Gründungsprozess, welcher ja durchaus nicht ganz einfach war, wird als Zeitstrahl mit den wesentlichen Meilensteinen dargestellt“, informiert Melanie Meinhold vom Jugendparlament. Weiter gehen die Initiatoren darauf ein, wie sie in verschiedenen Formen in der Öffentlichkeit die Themen Politik und Jugendbeteiligung zielgruppengerecht und positiv gestalten sollen. „Da wären beispielsweise ein von uns veranstalteter Poetry-Slam, ein offener Tag im Jugendhaus oder Veranstaltungen zu nennen, auf die wir als Gäste geladen waren, wie ein Gespräch mit Joachim Gauck“, so Melanie Meinhold weiter.

Eröffnung am kommenden Mittwoch

Die Netzwerkarbeit zeigt auf, welche Verbindungen und auch Unterstützer es von außerhalb gibt, wie etwa den Dachverband der Kinder- und Jugendgremien Thüringen (DKJG). Die Gremienarbeit als Herzstück der politischen Interessenvertretung der Jugendlichen soll natürlich auch nicht zu kurz kommen; ebenso das gesellschaftliche Engagement, etwa Spenden oder Müllsammelaktionen. Das Besondere an der Ausstellung ist eine Aufmachung, die sich an Sehgewohnheiten von Jugendlichen orientiert und weniger dem klassischen Museums-Schema folgt. Dazu gehören große Thementafeln, Einsatz von Multimedia und Vergabe von Merch-Artikeln. Die Ausstellung basiert auf Bildern, die von erklärenden Texten und Presseausschnitten begleitet werden. Unterstützt wurde das Jugendparlament bei der Erstellung durch das Bildungswerk Blitz.

Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch um 13 Uhr im Foyer des Landratsamtes in Schleiz. Interessenten sind hierzu herzlich willkommen.