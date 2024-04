Saalfeld. Guido Berg ist beeindruckt von einem Besuch in einer Saalfelder Werkstatt

Wir neigen manchmal zum Nörgeln. Wir glauben häufig, unsere Steuern und Abgaben würden nicht gut verwendet. Auch ich hatte schon oft Kritisches einzuwenden, wenn ich an den Verbleib meiner Abzüge dachte.

Doch halten wir inne, gerade dieser Tage, da sich gewisse Politiker über unseren Sozialstaat mokieren. Der Sozialstaat in der Bundesrepublik ist eine Errungenschaft, auf den wir stolz sein können. Das ist meine Schlussfolgerung, nach dem ich am Montag den Christopherushof in Saalfeld erlebte.

Kommentarfoto: OTZ-Reporter Guido Berg © OTZ | Lutz Prager

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat dort für eine gewisse Zeit den Arbeitsplatz mit einem dort Beschäftigten, mit Paul Knight, getauscht. Die Räume dort sind sehr hell, der Umgangston ist sehr einfühlsam. Die dort zusammen arbeiten, essen auch zusammen dort zu Mittag. Die Stimmung ist freundlich, die Menschen sind produktiv und gleichzeitig geschützt und unterstützt.

Das ist toll - insbesondere, wenn wir an die Lage behinderter Menschen im Mittelalter denken, in das wir ja nicht zurück wollen, nicht wahr? Bleiben wir also emphatisch mit allen unseren Mitmenschen und besonders mit denen, die Hilfe brauchen.