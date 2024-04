Jena. Das Eine-Welt-Haus Jena veranstaltet bis Ende April ein vielfältiges Programm im StadtLab, das die Arbeit des Vereins vorstellen und zum interkulturellen Austausch anregen soll.

Das Eine-Welt-Haus Jena e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich in Jena und Thüringen unabhängig von Politik und Religion für entwicklungspolitische Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit engagiert. Er führt mit Ländern wie Argentinien, Mosambik und Togo Projekte für Entwicklungszusammenarbeit durch und bietet seit 2015 Beratung für geflüchtete Menschen an.

Projekte im In- und Ausland

Cornelia Bartlau ist seit Mitte 2023 Vorstandsvorsitzende des Eine-Welt-Hauses und löste damit Ralf Hedwig ab, der seit der Gründung des Vereins im Jahre 1990 den Posten des Vorsitzenden innehatte. Der Verein habe nun die Fläche vom StadtLab gemietet, um vom 8. bis zum 28. April seine In- und Auslandsprojekte vorzustellen und potenzielle Freiwillige anzuwerben, die den Verein unterstützen. Ab September suche man beispielsweise Menschen, die bei den Projekten in Nicaragua, Costa Rica und Argentinien vor Ort mit anpacken.

Eines der Auslandsprojekte stellt Lucila Martinez vor. Sie ist Vorstandsmitglied beim Eine-Welt-Haus und Projektverantwortliche bei der Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Sonrisas in Argentinien. Martin Ferreira ist der Gründer und Direktor der Organisation und extra angereist, um sich und seine Arbeit vorzustellen. Martinez unterstützt Ferreira bei seiner Arbeit und übersetzt für ihn. Sie erzählt, dass die Organisation vor allem mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die von Armut und mangelnder Schulbildung betroffen sind. Alphabetisierungskurse und Workshops sollen dabei helfen, berufliche Perspektiven zu öffnen. Sonrisas gehöre zudem zu einem Tafelnetzwerk, das gemeinsam mit 13 anderen Organisationen um die 30.000 Menschen mit Nahrung versorgt.

Neben zahlreichen Auslandsprojekten hat das Eine-Welt-Haus auch einige Inlandsprojekte auf die Beine gestellt. Wer den Verein unterstützen möchte, kann den fair gehandelten Stadtkaffee „San Jena“ aus Nicaragua erwerben, der unter anderem im StadtLab erhältlich ist. Der Verkauf vom „San Jena“ ist aus der Städtepartnerschaft mit San Marcos in Nicaragua entstanden. Ein weiteres Inlandsprojekt ist der WeltRaum, ein Treffpunkt im Stadtzentrum Jenas für geflüchtete Menschen und alle, die sich interkulturell austauschen möchten. Hier finden nicht nur Beratungen und Gesprächsrunden statt, sondern auch Spieleabende und Filmvorführungen.

Vielfältiges Programm zum kulturellen Austausch

Neben den Projektvorstellungen bietet das Eine-Welt-Haus zahlreiche Programmpunkte für den kulturellen Austausch an. So beispielsweise einen argentinischen Abend, wo sich Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Tango, Empanadas und eine Weinverkostung freuen können. Ein besonderes Highlight ist der Crashkurs in Kommunalwahl am 18. April, bei dem Erstwählerinnen und Erstwähler und frisch eingebürgerte Menschen Fragen zu der bevorstehenden Wahl stellen können. Bei einer Podiumsdiskussion am 23. April haben Interessierte die Möglichkeit, Vertreterinnen und Vertreter von Parteien Fragen über die Migrationspolitik zu stellen.

Das Programm ist unter stadtlab-jena.de einsehbar.

