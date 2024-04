Jena. Mit dem Flächenwachstum in der Wagnergasse, kann auch das Kabuff-Kursangebot erweitert werden. Ab Juli soll zum kreativen Schaffen geladen werden.

Gegenüber von Café und Stoffladen Kabuff, wo bis Mitte März noch das Schuhgeschäft EigenLauf zu finden war, öffnet im Sommer eine Kreativwerkstatt. Kabuff-Gründerin Vanessa König und ihr Team nutzten die Schließung des Schuhladens, um die Fläche für sich zu ergattern und ihr Kurs- und Eventangebot zu erweitern. Aktuell werden die Renovierungsarbeiten in Eigenregie durchgeführt. Das Kabuff-Team, das aus 18 Mitarbeitenden besteht, sei gut aufgestellt und jeder habe Ideen und Lust, sich einzubringen, sagt König. Das Team sei zwar noch im Planungsprozess, doch ab Juli sollen die Pforten der Kreativwerkstatt geöffnet werden.

Mehr Raum für mehr Feierlichkeiten

Das Kabuff erfreue sich stetiger Beliebtheit und die Nachfrage nach Kursen und Veranstaltungsräumen steige an, sagt König. Es kämen immer häufiger Anfragen von Kundinnen und Kunden, die ihren Geburtstag, ihren Junggesellenabschied oder sogar ihre Hochzeit im Kabuff feiern wollen. Bisher seien diese Feierlichkeiten immer im Café abgehalten worden, waren aber während des normalen Cafébetriebs nicht möglich. Doch ab Juli wird die 50 Quadratmeter große Ladenfläche der Kreativwerkstatt für den Großteil der Events genutzt. Auch viele der kreativen Workshops, die das Kabuff regelmäßig anbietet, werden ab Herbst in der Werkstatt abgehalten. Im Sommer seien viele noch im Urlaub, sagt König. Das Bedürfnis nach gemütlichem Beisammensein und kreativem Ausleben steige vor allem im Herbst mit den sinkenden Temperaturen. Deswegen werden die Räumlichkeiten der Werkstatt im Sommer erst einmal nur für Feierlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Neue Kursangebote sollen Trends aufgreifen

Mit der Eröffnung werden neue kreative Workshops hinzukommen. Bisher bietet das Kabuff Kurse im Nähen, Handlettering, Aquarellmalen und für Makramee an. Geplant sind unter anderem Stick- und verschiedene Malkurse, in denen die Teilnehmenden unter anderem Porzellan oder Keramik bemalen können. Mit dem erweiterten Angebot möchte das Kabuff-Team neue Trends aufgreifen und den kreativen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden nachgehen. Bisher können die Kurse im Café aufgrund des regulären Betriebs meist nur abends abgehalten werden, in der neuen Werkstatt werden sie dann auch tagsüber angeboten.

Auch der Stoffladen wird zum Teil in die Werkstatt einziehen. Das Kabuff bietet aktuell verschiedene Stoffe, Materialien und Stoffsets mit Anleitungen und Schnittmustern an, mit denen Interessierte sich auch zu Hause am Nähen probieren können. In der Werkstatt wird das Sortiment erweitert und unter anderem große Gesamtboxen angeboten, mit denen Interessierte auch zu Hause gemeinsam mit Freunden oder Familie nähen können.

Kreativität für jeden

Wer die Fläche für Feierlichkeiten nutzen will, kann den Zeitraum mit dem Kabuff-Team individuell vereinbaren. Ab Herbst, wenn es mit den Workshops losgeht, wird die Kreativwerkstatt donnerstags, freitags und samstags geöffnet sein. Gruppen zwischen 5 und 30 Leuten können dann eine Fläche mieten, um sich kreativ auszuleben und Neues zu lernen. Aber auch Einzelpersonen können die Kreativwerkstatt besuchen. Aktuell bietet das Kabuff beispielsweise die Möglichkeit, sich eine Nähmaschine auszuleihen, eigene Projekte zu realisieren und sich auszuprobieren. In der Werkstatt soll das künftig ebenfalls möglich sein.

König möchte, dass die Gemütlichkeit und kreative Atmosphäre, die das Kabuff ausstrahlt, auch in der Kreativwerkstatt zum Ausdruck kommt. Heißgetränke und Speisen sollen den Workshop-Teilnehmenden auch auf der neuen Fläche weiterhin angeboten werden. Wichtig ist ihr zudem, dass die Kreativwerkstatt genauso familienfreundlich ist wie das Café. „Jeder soll eine schöne Zeit verbringen und kreativ sein.“

