Saalfeld. Über 6000 Euro in 48 Stunden: Katja Moecke, Leiterin der Selbsthilfegruppe „Hoffnung nach verlorenem Leben“, ist sehr erfreut über die Resonanz ihres Spendenaufrufs.

Katja Moecke ist positiv überwältigt von der Reaktion. In den sozialen Netzwerken hat die Leiterin der Selbsthilfegruppe „Hoffnung nach verlorenem Leben“ im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt einen Aufruf gestartet. Es geht um ein neues Sternenkindergrab auf dem Saalfelder Friedhof. Laut Friedhofsverwaltung könnte ein Gestaltungsvorschlag etwa 5600 Euro kosten. Das ist eine Menge Geld, doch „innerhalb von 48 Stunden waren 6345 Euro zusammen“, berichtet die 36-jährige Saalfelderin frohgemut gegenüber dieser Redaktion: „Wir finden es sehr ergreifend, dass so viele Leute bei uns sind.“

„Wir haben auch Eltern, die Muslime sind. Wir sind für jeden da.“

Bereits seit Jahren gibt es auf dem Saalfelder Friedhof ein Sammelgrab mit zwei Stelen, wo verstorbene Föten begraben werden. Wie Katja Moecke erläutert, können dort die Aschen von Föten, die nicht mehr als 500 Gramm wiegen, in einem Sammelgrab bestattet werden. Über 500 Gramm Gewicht werde gesetzlich ein Einzelgrab notwendig. Die feierliche Sammelbestattung finde zweimal jährlich statt. Unter der geistlichen Begleitung von Pfarrer Christian Sparsbrod werde eine Urne mit der Asche der Föten zu Grabe getragen. Es werde das „Vater unser“ gesprochen. Wer das nicht möchte, müsse das Gebet nicht mitsprechen. „Wir sind weltoffen“, versichert Katja Moecke. „Wir haben auch Eltern, die Muslime sind. Wir sind für jeden da.“

Doch das Gemeinschaftsgrab ist in die Jahre gekommen. Auch könne es dem Bedürfnis der Eltern, Kerzen, Spielzeuge und Erinnerungsstücke am Gemeinschaftsgrab zu hinterlegen, nicht hinreichend gerecht werden. Etwa, weil es zum Rasenmähen zwischenzeitlich beiseite geräumt werden muss. So kam die Idee eines neuen Gemeinschaftsgrabes auf, das unweit des bisherigen Grabes an der Friedhofsmauer errichtet werden soll. Es gibt laut Katja Moecke bereits einen Entwurf, der dem Namen „Sternenkindergrab“ sehr gerecht wird. Steine am Boden sind in Form von Sonnenstrahlen angeordnet. Wichtig in diesem Zusammenhang, so Katja Moecke: Das bisherige Gemeinschaftsgrab wird erhalten, sodass die Eltern weiter dort trauern können und es auch Begegnungen mit den Eltern des neuen Grabes geben kann.

„Das Thema ist doch weiter verbreitet, auch wenn man es sich nicht gleich erzählt“

Der Tod eines Kindes noch in der Schwangerschaft oder kurz nach Geburt gehört zu den schwersten und traurigsten Erfahrungen, die Eltern erleiden können. Wenn Katja Moecke, Krankenschwester von Beruf, in den Saalfelder Thüringen-Kliniken in die Entbindungsstation gerufen wird, dann weiß sie, worum es geht. Ihr eigenes Kind ist 2017 kurz vor der Geburt verstorben. Im Zuge der Trauerarbeit und der Bewältigung fand sie den Weg sowohl in die katholische Gemeinde Saalfeld als auch in die Selbsthilfegruppe „Hoffnung nach verlorenem Leben“, die sie mittlerweile leitet.

So soll das neue Sternenkindergrab auf dem Saalfelder Friedhof einmal aussehen. © OTZ | Guido Berg

Es seien vor allem die Informationen, wie es weitergeht, welche Schritte nun zu tun sind, die den trauernden Eltern in der schweren Situation helfen. Und die Gewissheit, nicht allein zu sein. Diese Gewissheit dürfte nach der außerordentlichen Spenden-Resonanz für das neue Sternenkindergrab noch steigen. „Das Thema ist doch weiter verbreitet, auch wenn man es sich nicht gleich erzählt.“ Katja Moecke ist anzusehen, wie sehr sie sich unterstützt fühlt. Der Bau des neuen Sternenkindergrabes soll im September dieses Jahr beginnen. Bauen werden es Friedhofsmitarbeiter in Zusammenarbeit mit dem Saalfelder Steinmetzbetrieb Keck.

Sollte nach der Fertigstellung noch Geld übrig bleiben, will Katja Moecke es für ihre ehrenamtliche Arbeit verwenden. Im Krankenhaus bastelt sie etwa mit den hinterbliebenen Eltern Kerzen. Das Ausgangsmaterial werde sie von dem Spendengeld kaufen. „Es gibt noch viele Möglichkeiten, das Geld für die Selbsthilfegruppe zu nutzen.“

Vielleicht ist auch dies für Betroffene eine Nachricht der Hoffnung: Katja Moecke hat mittlerweile einen fünfjährigen Sohn. „Und dem geht es richtig gut.“

----------------------------------------------------------------------

Weitere Informationen auf der Internetseite www.saalfelder-familiennest.de

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: