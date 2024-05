Ilmenau. Auf Goethes Spuren in Ilmenau wandeln

Die drei Ilmenauer Goethemuseen laden am Sonntag, dem 19. Mai, anlässlich des Internationalen Museumtages zu interessanten Entdeckungs- und Zeitreisen entlang des Goethewegs ein und sind daher an diesem Tage von 10 Uhr bis 17 Uhr bei ermäßigtem Eintritt geöffnet, heißt es aus der Stadtverwaltung Ilmenau.

Das Museum Goethehaus Stützerbach führt die Gäste in jene Zeit zurück, als der junge Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach gerade die Amtsgeschäfte übernommen und den acht Jahre älteren, schon berühmten Dichter Johann Wolfgang Goethe an seinen Hof geholt hatte. Bei ihren mitunter sehr überschwänglichen Jagdaufenthalten in Stützerbach nutzte die höfische Gesellschaft das heutige Museum als Unterkunft.

Auch im Museum Jagdhaus Gabelbach auf dem Kickelhahn hielten sich der Herzog und Goethe mehrfach bei Jagdausflügen auf. Der herrschaftlich ausgestattete Festsaal sowie die historisch eingerichteten Wohnräume vermitteln heute noch ein eindrucksvolles Bild von der früheren Einrichtung.

Seine dienstlichen Aufgaben führten Goethe mehrfach nach Ilmenau. Dabei weilte er oft im Amtshaus, das heute unter anderem das Goethe-Stadt-Museum beherbergt. Noch heute findet man dort im historischen Salon den originalen Dielenfußboden, auf dem schon Goethe auf und ab ging. Außerdem gibt das Museum spannende Einblicke in die Ilmenauer Stadtgeschichte. red