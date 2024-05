Saalfeld. Die Firma Knaus investiert eine sechsstellige Summe in Saalfeld - und baut auch einen öffentlich zugänglichen Erholungspark.

In Saalfeld erfolgte am Dienstag der erste, feierliche Spatenstich zum Bau des „ersten reinen Reisemobil-Stellplatzes in Mitteldeutschland“. Wie Sandra Knaus, Geschäftsführerin der Firma Knaus Campingparks aus Ochsenfurt bei Würzburg (Bayern) und Knaus-Prokurist Oliver Krämer weiter erklärten, werde eine sechsstellige Summe in den Wohnmobil-Standort an der Bohnstraße investiert. Zur nächsten Saison 2025 soll der Platz mit etwa 60 Reisemobil-Stellplätzen fertiggestellt sein.

„Die gefundene Lösung ist einzigartig in der Bundesrepublik“

Seit etwa acht Wochen sei die Firma Knaus Campingparks Eigentümerin der etwa 10.000 Quadratmeter großen Fläche unterhalb der Burgruine Hoher Schwarm und unweit der Saale. Vor dem eigentlichen feierlichen Spatenstich präsentierten die Knaus-Chefin und der Prokurist gemeinsam mit Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania und Baudezernentin Bettina Fiedler (beide CDU) eine Neuigkeit: Als Ausgleichsmaßnahme für die erfolgende Bodenversiegelung wird die Helmut Knaus KG neben dem Wohnmobil-Stellplatz einen öffentlich zugänglichen Park anlegen.

Sandra Knaus, Geschäftsführerin der Firma Knaus Campingparks, zeigt den Standort des geplanten Erholungsparks auf der Karte. © OTZ | Guido Berg

Dabei werde es sich um einen Erholungspark handeln. Prokurist Krämer zufolge soll dieser Park einen Pavillon, einen Barfußpfad, einen Hunde-Auslauf, einen Obstbaumgarten, ein Kneipp-Becken und Fitnessgeräte enthalten. Krämer lobt die Stadt Saalfeld sehr dafür, dass diese Ausgleichsmaßnahmen in das Areal integriert werden konnte: „Die gefundene Lösung ist einzigartig in der Bundesrepublik.“ Sandra Knaus versicherte: „Es wird ein grüner Reisemobil-Stellplatz, keine Betonfläche, die unmöglich ausschaut.“ Ihre Firma suche „herausragende Lagen“ und agiere als reiner Familienbetrieb sehr nachhaltig: „Wir planen in Generationen.“

„Das ist vielleicht sogar der Marktführer“

Bürgermeister Kania nannte den Spatenstich „einen sehr wichtigen Termin“, da Saalfeld seit dem Jahr 2018 Kurstadt ist. Die Corona-Pandemie habe den Deutschland-Urlaub sehr in den Fokus gerückt, weshalb in der Feengrottenstadt ein Wohnmobil-Stellplatz als Nutzung für das ehemalige Industrieareal ins Auge gefasst wurde. „Wir haben uns dann sehr über die Bewerbung von Knaus gefreut“, erklärte der Rathauschef weiter, handele es sich doch um einen Deutschland-weit tätigen, sehr renommierten Anbieter: „Das ist vielleicht sogar der Marktführer.“ Sandra Knaus erklärte gegenüber dieser Redaktion, ihre Firma betreibe 28 Campingparks: „Das ist der erste in Thüringen.“

Der künftige Saalfelder Reisemobil-Stellplatz am Hohen Schwarm werde auch über eine eigene Tourist-Information verfügen. Dort sollen auch Waren des unmittelbaren Bedarfs gekauft werden können - „Toilettenpapier, Zahnbürsten, Cola, Chips“. Sandra Knaus: „Wir wollen niemandem Konkurrenz machen.“ Prokurist Krämer fügte an, dass Knaus eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Touristikern anstrebe und bereits mit der Feengrotten-Geschäftsführerin Yvonne Wagner gesprochen wurde.

„Die Havarie findet nie am Montag um 10 Uhr statt ...“

Krämer äußerte sich zudem erfreut darüber, dass Saalfeld die digitale Kurkarte einführen wolle: „Das ist toll, das erleichtert vieles.“ Die Baudezernentin erklärte dazu: „Wir wollen sie im Herbst kaufen und im neuen Jahr damit starten.“ Kania ergänzte, die Stadt werde versuchen, die Hotel-Betreiber der Stadt für die Vorteile der Karte zu begeistern.

Am Rande des Spatenstiches stellten auch Anwohner Fragen und gaben Anregungen. So wünschen diese sich einen Gehweg an der Bohnstraße. „Wir haben das schon aufgenommen“, antwortete dazu Baudezernentin Fiedler. Zu genauen Baudetails erklärte Krämer, die Stellplätze werden der Hangneigung wegen auf zwei Terrassen errichtet. Sandra Knaus bestätigte zudem, dass Personal vor Ort sein werde, da Grünflächen gepflegt und Sanitärräume gereinigt werden müssten. Für den technischen Unterhalt wird Krämer zufolge mit lokalen Firmen zusammengearbeitet. Der Grund, so Krämer lachend: „Die Havarie findet nie am Montag um 10 Uhr statt - sondern meistens Samstagnacht um drei Uhr.“

Ein erstes Wohnmobil stand am Dienstag bereits auf dem malerisch gelegenen Areal unterhalb der Burgruine Hoher Schwarm. © OTZ | Guido Berg

