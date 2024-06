Saalfeld. Am Bernhardsgraben in Gorndorf will die Wohnungsgenossenschaft Saalfeld eG investieren. Doch das „Umzugs-Management“ ist nicht immer leicht.

Es ist ein Mammutprojekt, das einen langen Atem verlangt: Die Wohnungsgenossenschaft Saalfeld eG will im Sommer 2026 mit dem Umbau von Plattenbauten in der Straße Am Bernhardsgraben 50 bis 72 in Saalfeld-Gorndorf beginnen. Dem geht seit einigen Jahren die Umsiedlung der dortigen Mieter voraus. „Zwei Drittel haben wir geschafft, ein Drittel liegt noch vor uns“, erklärte Philipp Nigrin vom Vorstand der WG Saalfeld nun gegenüber der Redaktion. „Von 120 Mietern sind noch 40 übrig.“ Der Leerzug gehe seit vier bis fünf Jahren: „Was oben frei wird, bleibt auch frei.“

„Die Häuser sind in einem technisch katastrophalen Zustand“

Geplant ist Nigrin zufolge der Rückbau der oberen beiden Etagen. Aber auch die Haustechnik müsse komplett erneuert werden. „Seit 1970 ist nichts gemacht worden am Bernhardsgraben“, erklärt der WG-Vorstand: „Die Häuser sind in einem technisch katastrophalen Zustand.“ Freilich ist der für die Baumaßnahmen nötige Umzug bei nicht allen Mieternauf helle Begeisterung gestoßen. Im Jahr 2022 kam es zu einem Mieter-Treffen und einer Unterschriften-Sammlung gegen das Vorhaben, die Redaktion berichtete.

„Beim Umzugs-Management gibt es Höhen und Tiefen“, gesteht auch Nigrin ein – und das auch deshalb, „weil es in jedem Haus spezielle oder besondere Mieter gibt.“ Der WG-Vorstand sagt diesen Satz in Reaktion auf die Kritik eines ehemaligen WG-Mieters, der Ende Februar 2024 aus seiner Wohnung am Bernhardsgraben auszog, nachdem ihm die WG Saalfeld gekündigt hatte. Den Vorwurf, er habe den Hausfrieden gestört, weist er zurück. „Ich wurde fälschlicherweise beschuldigt“, meinte der 38-jährige Besitzer eines größeren Hundes, der nach eigener Aussage derzeit auf Arbeitssuche ist.

„Für mich war das schon hart“

Nach Angaben des Mannes habe ihm die WG weder eine Entschädigung noch eine andere Wohnung angeboten. Er habe Probleme gehabt, eine neue Bleibe zu finden. Die Folge sei Angst vor Obdachlosigkeit gewesen. „Für mich war das schon hart“, erklärte er. „Wenn man dann darüber nachdenkt, wie das wohl einer Oma ergeht, dann brennt einem das Herz“, so seine wörtliche Erklärung.

Damit konfrontiert, erklärte Nigrin zunächst: „Jeder hat ein Dach über dem Kopf verdient.“ Niemand werde wegen des Umbaus am Bernhardsgraben obdachlos. Jeder habe ein Wohnungsangebot bekommen. Nigrin: „Wir haben 1400 Wohnungen in Gorndorf.“ Und: „Wir haben schon viele schwierige Fälle erfolgreich gelöst.“ Allerdings habe der Fall des jungen Mannes nichts mit der Umsiedlung und dem Umbau zu tun: „Der Mann hat ein stark abweichendes Verhalten von der Normalität.“ Das habe zu Störungen des Hausfriedens und zu Polizeieinsätzen geführt. Nigrin: „Er hat seine Tür zerstört.“ Ausgangsbasis seien offenbar psychische Störungen und Alkoholprobleme: „Er hat allen die Hölle heiß gemacht.“

Der Kündigungszeitraum für den Mann habe insgesamt ein Jahr betragen. „Er hat eine verhaltensbedingte Kündigung“, erklärt der WG-Vorstand. Dem Mann wäre auch ohne Umbau gekündigt worden. „Irgendwann ist der Ofen einfach mal aus.“ Es sei die Verantwortung der WG Saalfeld, dafür zu sorgen, „dass nicht andere Mieter stark und dauerhaft gestört werden“. Aus diesem Grund habe der gegenüber dieser Redaktion klagende Ex-Mieter kein Wohnungsangebot bekommen – im Gegensatz zu den anderen Mieter am Bernhardsgraben. „Jeder, der kein Störfaktor war, hat bei uns eine Ersatzwohnung bekommen.“

„Unterm Strich hätte es nicht besser laufen können“

So wie Uwe Krause, der sich selbst als „Saalfelds ältester Taxi-Fahrer“ bezeichnet. Krause führte 2022 das kritische Mietertreffen am Bernhardsgraben an. Mittlerweile sind er und sein Unternehmen umgezogen. Am Montag erklärte er der Redaktion: „Wir sind sehr zufrieden.“ Krause wörtlich: „Auf alle unsere Vorschläge wurde bedingungslos eingegangen.“ Die WG habe eine vergleichbare Wohnung zu einer vergleichbaren Miete angeboten und auch nicht auf Rückbauten an der alten Wohnung bestanden. Selbst der Stellplatzwechsel – wichtig für ihn als Taxi-Unternehmer – habe „gut geklappt“. Krause schätzt ein: „Unterm Strich hätte es nicht besser laufen können.“

Uwe Krause, Saalfelds dienstältester Taxifahrer, wehrte sich 2022 gegen den Umzug. Heute sagt er: „Wir sind sehr zufrieden.“ © OTZ | Guido Berg

Als Grund für den Rückbau von zwei Etagen am Bernhardsgraben nennt Nigrin „eine demografische Abwärtsbewegung“ in Saalfeld. Die Mieter würden immer älter, die höher liegenden Etagen jedoch mit dem Bau von Aufzügen besser erreichbar zu machen, sei sehr teuer. „Niemand möchte mehr in die fünfte Etage hochlaufen.“ Die Kosten für den Bau und die Wartung von Aufzügen müssten die Mieter tragen, die dazu oft nicht bereit seien. „Im Bernhardsgraben finde ich niemanden, der eine solche Miete bezahlen möchte“, sagt Nigrin.

Cordula Wiegand: „Es ist absolut gewinnbringend“

Die städtische Wohnungsgesellschaft in Saalfeld, die Wobag, hat das Experiment Fahrstuhlbau in der Vergangenheit gewagt. Dazu erklärt Wobag-Geschäftsführerin Cordula Wiegand: „Es ist absolut gewinnbringend.“ Allerdings flossen für die Fahrstühle Fördermittel, was jetzt nicht mehr der Fall ist: „Das Land Thüringen hat die Förderung eingestellt“, erklärt die Wobag-Chefin. Fahrstühle mit Eigenmitteln zu bauen, sei wirtschaftlich nicht möglich. Dort, wo der Wobag der geförderte Fahrstuhl-Bau noch gelang, wüssten die Mieter aber den höheren Komfort zu schätzen – trotz der höheren Nebenkosten.

