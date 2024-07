Erfurt. Unsere Autorin musste sich bei strömendem Regen auf dem Weg zum Petersberg doch für die Bahn entscheiden. Dabei kam sie zu einer Erkenntnis.

In Erfurt bei Regen unterwegs zu sein ist kein Zuckerschlecken. Dann entscheidet man sich auf dem Weg zum Petersberg, ob der beständig fallenden Tropfen, die einem Haare und Kleidung durchweichen, eben doch für den Schritt zur nahegelgenen Straßenbahnhaltestelle. Unter einem kleinen Vordach erhält man dann bereits einen Vorgeschmack auf die Erlebniswelt, die in den Innenräumen der Bahn auf einen wartet.

Völlig durchnässt und trotzdem eng aneinandergedrängt, wird eine kleine Menschenmenge damit alle paar Minuten und von der Außenwelt völlig abgeschottet, vom Anger über den Fischmarkt bis zum Domplatz transportiert. Hinter beschlagenen Scheiben riecht es nach nassen Menschen und Wasser perlt von Regenschirmen ab, nur um einer Mitfahrerin die Strumpfhose langsam aber sicher zu durchnässen. Geht das die kommenden Tage so weiter, werden sicherlich die Kinder anfangen, in Pfützen auf dem Fußboden der Bahn zu spielen.

„Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken“ heißt ein Titel von Max Herre. In Erfurt bleibt allerdings ein ganz anderer Gedanke im Kopf hängen: Warum ist so wenig in dieser Stadt überdacht?