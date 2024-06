Teichwolframsdorf. Jessica Jung aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf stellt sich Quizgiganten Sebastian Jacoby in ARD-Quiz „Gefragt - Gejagt“. So hat sie sich in dem Duell geschlagen.

Keine Folge der ARD-Quiz-Sow „Gefragt - Gejagt“ hat Jessica Jung bisher verpasst. Hat sie mal keine Zeit zum Schauen, greift sie auf die Mediathek zurück und schaut auch mal drei oder vier Folgen hintereinander. Was läge wohl näher, als sich für die Vorabend-Sendung selbst zu bewerben? Am 30. Mai wurde Gefragt -Gejagt mit der Teichwolframsdorferin im ARD-Vorabend-Programm ausgestrahlt.

Heimatgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sorgt für Sprachprobleme beim Moderator

„Die Resonanz im Bekanntenkreis war für mich echt überraschend. Ich wusste gar nicht, wie viele Menschen unterschiedlichen Alters diese Sendung schauen. Mich haben sogar Bekannte angeschrieben, mit denen ich zuletzt vor 15 Jahren Kontakt hatte“, erzählt Jessica Jung. In der Quiz-Show hatte Moderator Alexander Bommes so seine Schwierigkeiten mit dem Aussprechen des Ortsnamens Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. „Er hat es beim ersten Mal nicht flüssig sprechen können. Deshalb lag es für mich nahe, bei der Vorstellungsrunde mit der Länge des Ortsnamens zu scherzen. Ein Freund von mir wohnt in Sorge-Settendorf. Und wenn er Post bekommt, steht da als Adresse darauf: Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Ortsteil Sorge-Settendorf. Ich hab in der Sendung gesagt, dass der Ortsname bald mehr Buchstaben als Einwohner hat.“

Moderator Alexander Bommes und Jessica Jung bei der ARD-Quiz-Sendung "Gefragt-Gejagt". © Jessica Jung | Jessica Jung

Beworben hatte sich die Teichwolframsdorferin bereits im August letzten Jahres und wurde zum Online-Casting eingeladen. „Dann ging alles überraschend schnell und ich durfte mir einen Drehtermin heraussuchen.“

Jessica Jung hat einen unbändigen Drang nach Wissen, wie sie selbst sagt. „Wissen und Allgemeinbildung ist so wichtig und bringt eine Gesellschaft weiter“, findet die 28-Jährige, die bald eine Ausbildung als Erzieherin beginnt. „Jeder sollte bestrebt sein, sich so viel Wissen wie möglich anzueignen und Dinge zu hinterfragen. Ich tue das beständig, weil mir das Spaß macht.“ Zudem findet es die angehende Erzieherin auch für ihren Beruf essenziell, eine gute Allgemeinbildung zu haben. „Ich will doch alle Fragen der Kinder und Jugendlichen beantworten können.“

So schafft es die 28-Jährige aus dem Kreis Greiz, ihren Wissensdurst zu stillen

Und wie macht sie das? „Ich lese viel, bin unfassbar gern in Bibliotheken und ich versuche, in jeder Situation und bei jeder Gelegenheit Wissen aufzusaugen. Selbst wenn ich bei Langeweile durch die sozialen Medien scrolle, sauge ich jede Information auf und hinterfrage sie. Eine Info führt zur Nächsten und ich dringe immer tiefer in ein Thema ein. Dann bleibt es hängen.“ Auf diese Weise beschäftigt sich Jessica Jung auch mit Themen, nach denen sie selbst nie aktiv gesucht hätte. „Mich interessiert einfach alles“, sagt sie. „Ich sammle lieber Wissen als Geld.“

Jessica Jung aus dem Kreis Greiz hat großen Respekt vor dem Wissen der „Jäger“

Dennoch hat sie großen Respekt vor dem Wissen der „Jäger“ in der ARD-Quiz-Show. Das sind die Herausforderer, die mit den jeweils vier Kandidaten in Schnellraterunden um die Wette raten. „Besonders gern mag ich Sebastian Klussmann. Er ist so jung und schon so gebildet. Das finde ich gut.“ In ihrem Quizduell, welches am 30. Mai gesendet wurde, musste Jessica Jung gegen den gefürchteten „Jäger“ Sebastian Jacoby antreten. „Als er zur Tür hereinkam, war mir gleich klar, dass es nichts mit dem großen Geldsegen werden wird. Herr Jacoby ist unglaublich gebildet und weiß so gut wie alles. Besonders bei den extrem schwierigen Fragen patzt er nie.“

Jessica Jungs Vorahnung sollte sich denn auch bestätigen. Sie verlor in der Qualifikationsrunde gegen ihn. „Meine Schwäche ist Geografie. Leider bekam ich drei Geografie-Fragen. Deshalb habe ich es nicht ins Finale geschafft.“ Enttäuscht sei sie aber nicht sonderlich. „Mein Ziel habe ich erreicht. Ich wollte unbedingt einmal bei dieser Quiz-Show dabei sein und in der Schnellraterunde mindestens 2000 Euro erreichen. Das habe ich hinbekommen.“ Am Ende waren es sogar 3500 Euro, die sie allerdings in der Qualifikationsrunde wieder verlor.

Teichwolframsdorferin will an weiteren Quizshows teilnehmen

Am Ende gingen alle Kandidaten leer aus, weil Sebastian Jakoby im Finale nicht einen Fehler machte und auch die kniffligsten Fragen richtig beantwortete. Was allen bleibt, ist die Erfahrung, einmal dabei gewesen zu sein. „Ich hatte die Gelegenheit, den verstorbenen „Jäger“ Otto Nagorsnik kennenzulernen. Wir trafen uns nach dem Dreh zufällig beim Rauchen und plauderten so, als würden wir uns schon ewig kennen.“ Kurz nach den Dreharbeiten ist Nagorsnik plötzlich verstorben. „Das hat mich sehr betroffen gemacht.“

Es wird mit Sicherheit nicht die letzte Quizsendung gewesen sein, die Jessica Jung aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf besuchen wird. „Ich will mich weiter bewerben. Am liebsten will ich mal bei ,Wer wird Millionär‘ mitmachen. Mal sehen, die Zukunft wird es zeigen.“