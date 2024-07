Jena. Bewerberin klagt über Äußerungen eines Professors. Beratungszentrum schreibt Beschwerdebrief.

Verdacht auf Diskriminierung an der Ernst-Abbe-Hochschule

Unabhängige Beratungsstelle schreibt Beschwerdebrief an die Hochschule

Ein Beschwerdeverfahren wurde eingeleitet und der Vorfall überprüft

Im Bewerbungsverfahren um eine nicht ausgeschriebene Doktorandenstelle soll sich ein Professor der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena diskriminierend geäußert haben. Er soll der Bewerberin in einem Telefonat gesagt haben, er glaube nicht, dass sie Familie und Beruf unter einen Hut bekomme. Das unabhängige Beratungszentrum gegen Diskriminierung „Empowermensch“ schreibt nun einen Beschwerdebrief an die Ernst-Abbe-Hochschule.

Anfang des Jahres erfährt Marianne Schuchardt-Suffner über einen ehemaligen Professor der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH), dass in einer Arbeitsgruppe Doktorandenstellen vergeben werden. Für die Mutter eines Sohnes wäre es die Erfüllung eines Traums. Sie bewirbt sich darauf. Schnell wird sie zum Probearbeiten eingeladen.

Antidiskriminierungsstellen raten: Bei Bewerbung keine Kinder angeben

Zwischen dem 16. Februar und 8. März hospitiert Schuchardt-Suffner an vier Arbeitstagen an der Hochschule. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter vor Ort begrüßen sie als die „neue Doktorandin“. Ein weiterer ehemaliger Professor erkennt sie auf dem Gang und scherzt, sie könne schon während der Promotion das von ihm geführte Labor übernehmen. Bis hierhin läuft alles gut, glaubt sie.

Schuchardt-Suffner geht transparent damit um, dass sie Mutter von einem kleinen Kind ist. Davon raten Antidiskriminierungsstellen ab. Warum? Das zeigt eine soziologische Studie der Uni Potsdam aus dem Jahr 2020. Geben Frauen in Bewerbungen an, Mutter zu sein, werden sie zu einem Viertel seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen als Frauen, die keine Angabe machen. Bei Männern besteht kein Unterschied. Die Aufgabe der Kinderbetreuung wird immer noch gesellschaftlich als Aufgabe von Frauen gesehen und wahrgenommen.

Verdacht auf Diskriminierung bei Absage an Jenaer Hochschule

Der Bewerbungsprozess geht weiter. Sie bekommt von dem zuständigen Professor das Thema ihrer Promotion zugeschickt. Das gibt ihr die Sicherheit: Ich habe den Job. Nebenher liest sie sich wochenlang in das Thema ihrer Doktorarbeit ein. Die Bedingungen der Stelle bespricht sie mündlich mit dem Professor. Im Anschluss rechnet sie sich das Gehalt aus, das ihr nach Tarif für die abgemachten 25 Stunden pro Woche zustehen.

Dann hört sie mehrere Wochen nichts mehr von dem Professor. Es ist mittlerweile Mitte März. Sie bittet um ein Gespräch. „Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Ich kann Ihnen leider keinen Vertrag geben“, sagt der Professor. Der Traum von Schuchardt-Suffner ist geplatzt. Die Perspektive, die sie sich in den vergangenen drei Monaten aufgebaut hat? Dahin.

Familie und Beruf schwer unter einen Hut zu bekommen

Anschließend soll der Professor in gleich drei verschiedenen Varianten gesagt haben, dass er nicht glaubt, sie würde Familie und Beruf unter einen Hut bekommen. Sie könne dann ja nicht richtig abschalten. Außerdem seien sechs Jahre eine lange Zeit. So ist es aus Schuchardt-Suffners Perspektive abgelaufen.

Der besagte Professor selbst erklärte in einem Telefonat, er habe aus persönlichen Gründen abgesagt, die nichts mit Schuchardt-Suffner zu tun haben. Nähere Informationen zu den Gründen wollte er nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Anschließend habe er ihr einen Rat gegeben. „Sechs Jahre sind eine lange Zeit“ – inwiefern, das führte der Professor am Telefon gegenüber der Redaktion nicht aus.

Benachteiligung von Frauen im Arbeitsleben

„Ich habe mich so betrogen gefühlt. Das kann man doch menschlich nicht machen? Erst Ja sagen und dann ähh, doch nicht. Bätsch.“ Sie ist während des Gesprächs mit dem Professor so perplex, dass sie nicht richtig antworten kann.

„Mein Nachbar hat innerhalb von zehn Jahren in Teilzeit seine Doktorarbeit geschrieben, und ist zwischendurch Vater geworden. Er wurde nicht einmal gefragt, ob er Kind und Beruf unter einen Hut bekommt.“

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Vor Diskriminierung im Arbeitsleben soll in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützen. Demnach müssen Arbeitgeber bei einer Stellenbesetzung, gleichgültig, ob diese öffentlich oder intern ausgeschrieben wird, die Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes beachten. Danach dürfen Arbeitgeber Bewerber nicht wegen des Alters, Geschlechts, sexueller Identität, einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung, ethnischen Herkunft oder Rasse benachteiligen. Ein Arbeitgeber darf sie also nicht von dem Kreis der für die zu besetzenden Stelle in Betracht kommenden Personen ausschließen.

Das Problem im Fall von Schuchardt Suffner: Die Stelle war nie ausgeschrieben. Weder öffentlich noch intern. Im „akademischen Mittelbau“ an Hochschulen müssen Stellen nicht ausgeschrieben sein. Die Mechanismen, die vor Diskriminierung schützen sollen, wie zum Beispiel die Diversitäts-, Gleichstellungs- oder Schwerbehindertenbeauftragte, sind bei diesen Stellen also nicht aktiv.

Allerdings muss es gut begründet sein, warum ein Doktorand oder eine Doktorandin eine Promotionsstelle bekommt, wenn diese nie ausgeschrieben war, erklärt Silke Meinhardt vom Thüringer Kompetenznetzwerk Gleichstellung.

Rektor der Jenaer Hochschule betont: Stelle war nie ausgeschrieben

Auch Steffen Teichert, Rektor der EAH, betont, „es hat zu keinem Zeitpunkt eine formale Ausschreibung oder ein Verfahren zur Besetzung einer Promotionsstelle gegeben.“ Ebenso sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, eine solche Stelle zu schaffen oder zu besetzen.

Damit hat Schuchardt-Suffner keinen rechtlichen Anspruch auf Schadensersatz. Von den meisten Antidiskriminierungsstellen, die sie kontaktiert, bekommt sie nur Beileidsbekundungen. Die damalige Diversitätsbeauftragte der EAH bot zwar einen Gesprächstermin an, „falls noch Gesprächsbedarf besteht“, doch sie leitete keine eigenen Schritte ein, um Schuchardt-Suffner zu unterstützen. Für Schuchardt-Suffner ist das zu wenig.

Diversitätsbeauftragte der Jenaer Hochschule wurde eingeschaltet

Der eigentliche Ablauf nach einer solchen Kontaktaufnahme wäre es gewesen, erklärt später die neue Diversitätsbeauftragte der EAH, sich mit dem Professor, dem Dekan und der Hochschulleitung zusammenzusetzen und den Fall zu diskutieren und auf diese Art und Weise Druck auszuüben.

Von „Empowermensch“ aus Erfurt erhält sie direkte Unterstützung. Dort kann man nicht nachvollziehen, dass andere Antidiskriminierungsstellen Schuchardt-Suffner nicht wirklich geholfen haben. „Selbst wenn rechtlich nichts zu machen ist, könnte man wenigstens Druck ausüben und ihr das Gefühl geben, gesehen zu werden“, erklärt Benjamaporn Thuennui, Beraterin bei „Empowermensch“.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Kiffen in Jena

Leider: Es leben auch Idioten in Jena

Polizeimeldungen aus Jena: Mann angegriffen und Hund entwendet – Container aufgebrochen

Zukunft noch ungewiss: Immobilie am Jenaer Friedensberg wird 2025 geräumt

Maja aus Jena nach Ungarn ausgeliefert: „Es ist, als sei mein Kind entführt worden“

Beschwerdebrief an die Leitung der Jenaer Hochschule

Das Beratungszentrum wendete sich mit einem Schreiben direkt an die Hochschulleitung und fordert neben einer offiziellen Stellungnahme der Hochschule ein Vermittlungsgespräch mit dem Dekanat und der Hochschulleitung: „Wir verurteilen die Ungleichbehandlung seitens der Hochschule aufs Schärfste und fordern eine deutliche Stellungnahme sowie eine Reflexion der Situation, um auch zukünftige Diskriminierung zu vermeiden.“

Die Hochschule selbst betont, sich intensiv dafür einzusetzen, „Chancengleichheit zu fördern und Teilhabemöglichkeiten zu schaffen“. Diversität gehöre zum Leitbild der Universität und dafür habe man mit einem umfassenden „Diversity-Management“ in Form von Workshops und Seminaren in den vergangenen Jahren viel getan.

Ernst-Abbe-Hochschule unterstreicht die Bemühungen um Diversität

Außerdem würde die Hochschule ihre Studierenden und Mitarbeitenden darin unterstützen, Studium bzw. Beruf und Familie zu vereinbaren. Seit 2021 habe die EAH das Zertifikat „Familiengerechte Hochschule“, das ihr im Ergebnis eines Auditierungsverfahrens durch die berufundfamilie Service GmbH verliehen wurde.

Ob der besagte Professor tatsächlich diese Äußerungen getätigt hat, wird weder abgestritten noch bestätigt. „Diese detaillierten Aspekte werden im Rahmen des Beschwerdeverfahrens geklärt“, schreibt Steffen Teichert, Rektor der EAH. Was der Professor mit seiner Aussage, sechs Jahre seien eine lange Zeit, gemeint hat, sei Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. „Im Allgemeinen erfordere eine Promotion viel Engagement und Durchhaltevermögen über einen langen Zeitraum“, schreibt Teichert.

Marianne Schuchardt-Suffner macht es wütend, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt immer noch benachteiligt werden. © Funke Medien Thüringen | Johannes von Plato

Wut über Diskriminierung als Quelle von Energie

Den Job hätte sich Schuchardt-Suffner auch nicht einklagen können, wenn die Stelle ausgeschrieben wäre. Aber zumindest auf Schadensersatz hätte sie klagen können. Bei einem Termin mit einem Anwalt wird ihr eine sehr geringe Aussicht auf Erfolg vorausgesagt. Die hohen Anwaltskosten hätte sie bei einer Niederlage selbst zu tragen. Das kann sich die 39-Jährige nicht leisten.

Immerhin ist die Wut eine Quelle von Energie für die Mutter eines zweijährigen Sohnes. „Es ist doof, dass ich erst selbst Diskriminierung erfahren musste, um aktiv zu werden.“ Am 19. Juni hat sie bei einem „Queerfeministischen Gesprächsabend“ im Frauenzentrum Towanda in Jena gesprochen.