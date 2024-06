Saalfeld. Der neue Ortsteilrat in Saalfeld-Reichmannsdorf stellt sich auf seiner ersten Sitzung auch altbekannten Problem mit Hundehaltern.

Am Donnerstagabend trat der neue Ortsteilrat des Saalfelder Ortsteils Reichmannsdorf zusammen. Der bei den Kommunalwahlen am 26. Mai zum Ortsteilbürgermeister gewählte Marcel Bock (Bürger für Thüringen) bedankte sich für das Vertrauen. Das neue Ortsgremium wählte einstimmig Egbert Franke zum stellvertretenden Ortsbürgermeister. Einstimmig votierten die Ratsmitglieder auch für die Vergabe der finanziellen Mittel für die Vereine im Ort. Laut Eingemeindungsvertrag hält der Ortsteil 5,78 Euro pro Einwohner. Das sind genau 3548, 92 Euro bei 614 Einwohnern.

„Ihr seid ein junges Team, ihr kriegt das gut hin“

Die nunmehr ehemalige Ortsteilbürgermeisterin Antje Büchner gratulierte dem neuen Ortsteilrat: „Ihr seid ein junges Team, ihr kriegt das gut hin.“ Probleme gibt es genug im Ort, wie sich in der Diskussion herausstellte. Da ist die Straßenbeleuchtung, die spät oder gar nicht funktioniert, da ist der Grünschnitt auf dem Spielplatz, der mal wieder fällig ist, da ist die Raserei vieler Autofahrer in der Straße Am Biehl. Würde dort wieder geblitzt durch das Ordnungsamt, „verliert die Hälfte der Fahrer den Führerschein“, erklärte eine Ortsteilrätin.

Da ist aber auch ein besonderes Problem: Herumliegende rote Hundekot-Beutel samt exkrementösem Inhalt in einem bestimmten Waldstück, von einem der Ortsteilräte bereits als „Kot d‘Azur“ bezeichnet. Wie Antje Büchner informierte, hat es dort früher Mülleimer gegeben, doch die seien entfernt worden, „weil sie nach zwei Tagen überquellen“. Der Ortsteilrat appellierte an die Vernunft der Hundebesitzer - auch hinsichtlich der Leinenpflicht, die im Thüringer Wald gelte.

