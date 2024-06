Gera. Eine Frau hat in Gera gleich für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Außerdem wird nach Einbrechern gefahndet.

Eine 38-Jährige hat am Donnerstag gleich für mehrere Polizeieinsätze in Gera gesorgt, sodass sie letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Wie die Polizei berichtet, kam es unter anderem zu einem Einsatz in einem Supermarkt, wo die Frau Lebensmittel stahl. Zudem störte sie auch mehrfach den Dienstbetrieb in der Notaufnahme des Geraer Krankenhauses.

Die sich offenbar in einem Ausnahmezustand befindliche Frau wurde schließlich in Gewahrsam genommen, wobei sie Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten geleistet habe. Aufgrund ihres Verhaltens wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kriminalpolizei ermittelt zu Einbrechern

Gegen 23.40 Uhr rückten am Donnerstag in Gera mehrere Streifenwagen in die Schleizer Straße aus. Anwohner hatten zuvor einen vermeintlichen Einbruch in ein Geschäft gemeldet. Laut Polizei machten sich nach vorliegenden Informationen drei männliche Personen an der Eingangstür des Ladens, der sich hinter einem großen Supermarkt befindet, zu schaffen.

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Einbrecher jedoch in unbekannte Richtung. Es sei ihnen nicht gelungen, in das Geschäft zu gelangen. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, konnten die Unbekannten bislang nicht gefunden werden. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf (Bezugsnummer 0153012/2024) und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der KPI Gera zu melden.

