Schöngleina. Nach einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis ist ein 61-Jähriger gestorben. Mit seinem Motorrad war der Mann bei einem Überholvorgang mit einem Auto kollidiert.

Tragisch endete am Samstag ein Verkehrsunfall im Saale-Holzland-Kreis. Wie die Polizei mitteilt, war ein 61-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der L 1075 aus Schöngleina in Richtung Schlöben unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überholte er in einer langgezogenen Rechtskurve ein Fahrzeug und übersah dabei, dass ihm im Gegenverkehr ein weiteres Auto, gesteuert von einem 21-jährigen Mann, entgegenkam.

Gutachter kam zum Einsatz

Der Kradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit diesem Pkw nicht vermeiden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Jena gebracht, erlag aber seinen Verletzungen.

Ein Gutachter kam zum Einsatz. Die L 1075 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red