Entdecken Sie das Land der Maharajas, die Pracht Rajasthans und die spirituelle Aura des Ganges. Schumann Reisen lädt Sie ein, auf einer außergewöhnlichen Route die Schönheit Indiens zu erleben – von den lebendigen Straßen Delhis über die ruhigen Gewässer des Ganges bis hin zu den traumhaften Andamaneninseln.

Die Faszination Indiens – Eine Reise der Gegensätze

Die unwiderstehliche Anziehungskraft Indiens, ein Land der scharfen Kontraste und vielschichtigen Erlebnisse, zieht Jahr für Jahr Reiselustige in ihren Bann. Das Team von Schumann Reisen entführt seine Gäste auf eine unvergessliche Entdeckungsreise in ein Land aus 1001er Nacht. Für Neuentdecker und Indienliebhaber gleichermaßen erschließt dieser exklusive Trip zudem zahlreiche Facetten, angefangen bei geschichtsträchtiger Architektur und endend in der paradiesischen Stille abgeschiedener Insellandschaften.

Einnehmende Wunder des Nordens – Taj Mahal und der Palast der Winde

Das Abenteuer beginnt in der pulsierenden Hauptstadt Delhi, um dann in Agra ein zeitloses Zeugnis der Liebe zu bestaunen: das berühmte Taj Mahal. Das berühmte Bauwerk aus weißem Marmor sowie die umliegende Landschaft rund um den Yamuna-Fluss wird die Herzen der Besucherinnen und Besucher höher schlagen lassen und sie in ihren Bann ziehen. Die Reise führt weiter zur malerischen Stadt Jaipur, auch bekannt als die rosarote Stadt Rajasthans, in der der legendäre Palast der Winde die Fantasie mit seinen filigranen Fenstern und Verzierungen zu beflügen weiß.

Die Wildnis Indiens – ein Reich der majestätischen Tiere

Doch nicht nur die anmutenden Bauten zeugen von der Größe Indiens. Seine Wildnis ist Heimat einer beeindruckenden Vielfalt von Tieren. Erleben Sie den Artenreichtum der beheimateten Lebewesen: Elefanten, Nashörner und vor allem die majestätischen Tiger, die in den dichten Dschungeln und Graslandschaften ihr Revier behaupten. Mit Schumann Reisen gelangen Sie an die Orte, an denen die Wildnis noch unberührt scheint.

Eine Reise auf dem Ganges – das pulsierende Herz Indiens

Auf dem heiligen Fluss Ganges, der für viele als Quelle des Lebens gilt, setzen Sie Ihre Reise fort. Erleben Sie Indien von seiner authentischen Seite, während Sie auf dem Deck der Ganges Voyager entspannen und die vorbeiziehende Landschaft auf sich wirken lassen. Dorfszenen, religiöse Rituale und die bezaubernde Natur begleiten Sie auf einer eindrucksvollen Flusskreuzfahrt durch Bengalen.

Bengalens verborgene Schätze – authentischer kann Reisen nicht sein

Weiter geht es in die Welt Bengalen, wo die Reisenden in das echte indische Landleben eintauchen. Handwerk, Tradition und Gemeinschaft prägen das alltägliche Leben, und ein Besuch in den Dörfern der Seidenweber zeigt eine Seite Indiens, die fernab vom touristischen Trubel liegt. Hier wird Gastfreundschaft großgeschrieben, und Sie spüren die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat und ihren Traditionen.

Das große Finale – exotische Träume auf den Andamanen

Als krönenden Abschluss führt die Reise auf die Andamaneninseln – ein Ort, der vielen als letztes großes Geheimnis Indiens gilt. Ein Hauch Exotik liegt in der Luft, wenn Sie Ihren Blick über das türkisfarbene, glasklare Meer und die weißen Sandstrände schweifen lassen. Ein Paradies, in dem man die Alltagshektik vergisst und in eine Welt des Friedens und der Ruhe eintaucht

Vollendete Gastfreundschaft – Service und Komfort von Anfang bis Ende

Mit eingeschlossen in diesem unvergesslichen Abenteuer sind umsichtige Leistungen, die Schumann Reisen seinen Gästen bietet: Von der Haustürabholung über komfortable Flüge, erstklassige Unterbringung bis hin zu fachkundigen Führungen und authentischen Einblicken. Ein komplettes Paket, das Sorgenfreiheit und intensives Erleben der indischen Kultur auf höchstem Niveau verspricht.

