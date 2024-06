Zeulenroda. Der FC Carl Zeiss Jena ist zu Gast in Zeulenroda-Triebes: Der Donnerstag bot Überraschungen.

Der Überraschungsgast stößt erst am Abend zum Camp des FC Carl Zeiss Jena. Direkt von der Vertragsunterschrift im Paradies bringt Geschäftsführer Patrick Widera den neuen Spieler nach Zeulenroda-Triebes: Kay Seidemann vom FC Rot-Weiß Erfurt kommt trotz des Versuches aus der Jenaer Ultraszene, den Transfer vom Erzrivalen zu verhindern.

Der 24-Jährige zieht in die Ferienhaus-Siedlung ein, wo seine Mitspieler seit Mittwoch bereits Wohngemeinschaften auf Zeit gebildet haben. Am Abend steht die Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel zwischen Spanien und Italien auf dem Fernsehprogramm. Zuvor bleibt Zeit, den Tag zu resümieren.

Bad im Zeulenrodaer Meer vorm Bauerfeind-Besuch

Sieben mutige wagten sich am Morgen ins Zeulenrodaer Meer. Am Vormittag besichtige die Mannschaft die Produktion von Bauerfeind. Mitarbeiter passten zugleich Spezialstrümpfe, zugeschnitten auf die Füße eines jeden Spielers, an. Danach ging es zu einer lockeren Einheit Fußballgolf am Bioseehotel. Der Parcours auf einer Wiese bietet elf knifflige Aufgaben, die jeder Spieler in seinem Team bewältigen musste.

Die Spieler des FC Carl Zeiss Jena beobachten einen Schuss von Joel Richter beim Fußball-Golf. © FMG | Tino Zippel

Auch interessant

Regionalliga Neuer Trikotsponsor beim FC Carl Zeiss Jena: Wie reagieren die Stadtwerke? Von Tino Zippel

Unter anderem war ein tief hängender Basketballkorb zu treffen. Was Stürmer Cemal Sezer gleich mal zu einer Wette anspornte. Er kündigte an, aus 20 Metern Abstand mit einem Flugball in den Korb zu treffen. Die Torhüter Alexios Dedidis und Marius Liesegang hielten dagegen. „Wenn er trifft, zahlen wir ihm die nächsten zwei Paar Fußballschuhe“, sagte Dedidis und grinste. Drei Schritte Anlauf, ein Schlag, der Ball flog mit Drall, aber landete neben dem Korb – so wie bei allen anderen auch.

Dieser Spieler ist der beste Fußball-Golfer

Bei der Feinarbeit stellte sich Keeper Dedidis am geschicktesten an, während diese Station Trainer Henning Bürger den letzten Nerv raubte. Nach zehn Versuchen gab er auf. Am Ende sicherte sich aber einer den Titel, den niemand auf der Rechnung hatte: Ken Gipson erwies sich als geschicktester Fußball-Golfer. „Ich habe drei Bonuspunkte abgezogen bekommen, weil ich durchs obere Torwandloch an einem Hindernis getroffen hatte“, verriet er und kam somit knapp vorm neuen Innenverteidiger Philipp Wendt ins Ziel.

Auch interessant

Regionalliga Trotz Drohungen: Kay Seidemann unterschreibt beim FC Carl Zeiss Jena Von Tino Zippel

Wie es um die Geschicklichkeit am Ball steht, das kann Kay Seidemann seinen Mitspielern erst bei der Trainingseinheit am Freitag zeigen. Was sagt er zu den Drohungen aus der Ultraszene vor seiner Verpflichtung? „Ich weiß, dass ich von Teilen der FCC-Fans sehr kritisch gesehen werde“, antwortet er. Er habe sich damit auseinandergesetzt. „Ich kann das auch nachvollziehen und respektiere das natürlich. Aber ich möchte dennoch den Schritt nach Jena wagen und hoffe, allein über mein Engagement für die Mannschaft und die Leistungen auf dem Platz beurteilt zu werden“, sagt der Offensivspieler, von dem sich sein Trainer Henning Bürger Tempo auf der Außenbahn verspricht.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: