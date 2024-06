Saalfeld. Sie tun es nicht für nichts: Auch ehrenamtliche Verantwortungsträger erhalten Aufwandsentschädigungen. Allerdings: Zum Millionär reicht es nicht.

Eines vorweg: Wir brauchen es alle - Geld! Geld ist uns so wichtig, dass das Thema zu populären Hits taugt, von „Money, Money, Money“ von ABBA bis zu „Millionär“ von den Prinzen: „Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer.“ - Nur, zum Millionär bringen es unsere ehrenamtlichen Kommunalpolitiker mit ihren Aufwandsentschädigungen gewiss nicht, das ergab eine Anfrage dieser Redaktion an das Saalfelder Rathaus. „Reich wird man davon nicht“, sagt auch Stadtrats-Mitglied Ulrich Körner, ebenfalls ehrenamtlicher Bürgermeister im Saalfelder Ortsteil Schmiedefeld, und ergänzt: „Ich mache es aber auch nicht fürs Geld.“ Sondern, sagt Körner: „Ich will etwas verändern.“

Im Jahr 2022 zahlte Saalfeld etwas mehr als 139.000 Euro

Zunächst informierte die Stadt Saalfeld auf Redaktionsanfrage, was die ehrenamtlichen Politiker - also die Stadtratsmitglieder, die Ortsteilbürgermeister und die Ortsteilratsmitglieder - der Stadtkasse insgesamt im Jahr kosten. Geregelt wird dies durch Paragraf 10 der Saalfelder Hauptsatzung. So zahlte das Rathaus im Jahr 2022 genau 139.587,63 Euro an Aufwandsentschädigungen aus. Im Jahr darauf, 2023, waren es der Stadt zufolge genau 137.974,23 Euro, die die Saalfelder Freizeit-Politiker bekamen.

Und so setzen sich diese Ausgaben zusammen: Stadtratsmitglieder erhalten einen monatlichen Sockelbetrag von 160 Euro. Zudem erhalten die 30 derzeitigen Stadtratsmitglieder noch ein Sitzungsgeld nach folgender Maßgabe: Für eine Teilnahme an der Sitzung des Stadtrates erhalten sie jeweils 20 Euro. Für Ausschusssitzungen, mit Ausnahme des Bau- und Wirtschaftsausschusses, bei maximal zwei Sitzungen pro Ausschuss und Monat bekommen sie ebenfalls 20 Euro. Die Teilnahme an einer Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses bringt den Stadträten 30 Euro.

Eine Ausschussleitung erhöht Aufwand und Entschädigung

Wenn man mal rechnet, liegt ein Stadtratsmitglied somit bei einer Stadtratssitzung und einer Ausschuss-Sitzung im Monat bei 200 oder 210 Euro. Wer Mitglied in mehreren Ausschüssen ist und auch an deren Sitzungen teilnimmt, steigert sein Ehrenamts-Salär entsprechend. Und es ist noch mehr drin durch Übernahme von Verantwortung: So erhält der Stadtratsvorsitzende zusätzlich 160 Euro, der Vorsitzende des Bau- und Wirtschaftsausschusses ebenfalls 160 Euro. Der Vorsitzende des Finanzausschusses erhält 120 Euro ebenso wie der Chef des Kultur-, Sozial-, Schul- und Sportausschusses. Jeweils 80 Euro bringt die Leitung des Werkausschusses Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof und des Werksausschusses Bauhof.

Im Vergleich dazu erscheint die Übernahme eines Fraktionsvorsitzes nahezu attraktiv: 200 Euro werden dafür monatlich überwiesen. Paragraf 10, Absatz 15 der Hauptsatzung sieht zudem den Ersatz entgangenen Verdienstes vor - in Höhe von zehn bis 15 Euro pro angefangene Stunde.

Schmiedefelds Ortsteilbürgermeister Ulrich Körner gibt bei den Kommunalwahlen in Saalfeld am 26. Mai 2024 seine Stimmen ab. © OTZ | Guido Berg

Als eher Klein-“Verdiener“ stehen die Mitglieder der Ortsbeiräte da. Sie erhalten „für die Teilnahme an einer Sitzung des Ortsteilrates pro Monat ein Sitzungsgeld in Höhe von 15 Euro“. Mehr bekommen indes die Ortsteilbürgermeister der Ortsteile Beulwitz, Arnsgereuth, Saalfelder Höhe, Wittgendorf, Reichmannsdorf und Schmiedefeld. Sie erhalten gemäß der Thüringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit eine Aufwandsentschädigung von 45 Prozent des jeweils geltenden monatlichen Höchstbetrages für einen ehrenamtlichen Bürgermeister einer Gemeinde. Die Höhe ist abhängig von der Größe des Ortsteils.

Und das sind die Höchstbeträge, von denen die Saalfelder Ortsteilbürgermeister 45 Prozent bekommen, also etwas weniger als die Hälfte: bis 500 Einwohner 749,14 Euro, von 501 bis 1.000 Einwohner 1.323,46 Euro, von 1.001 bis 2.000 Einwohner 1.667,41 Euro, von 2.001 bis 3.000 Einwohner 1.842,20 Euro.

„Wenn andere Freizeit haben, mache ich mein Ehrenamt“

Die Angaben zur Zahl der Schmiedefelder Einwohner schwankt um die 1000, doch ungefähr wird die Größenordnung dessen klar, was Ortsteilbürgermeister Körner bekommt. Er sagt offen heraus: „Ich komme damit klar, es könnte aber mehr sein.“ Eine einfache Fahrt zum Rathaus oder zum Stadtrat erhöhe den Tachostand um 20 Kilometer. Außerdem erhält jeder Schmiedefelder ab dem 75. Geburtstag eine Blume von ihm, „die Bürgermeister-Rose“, bezahlt von der Aufwandsentschädigung.

Wer angesichts dieser Zahlen dennoch neidisch ist, dem sei gesagt: Bei den zurückliegenden Kommunalwahlen fanden sich für die Ortsteile nur ein, höchstens zwei Bewerber für die jeweiligen Ortsteilbürgermeister-Ämter. Oder anders gesagt: Wer Lust hat, hat gute Chancen, ein solches Amt zu erringen. Doch wisse jeder, was Ulrich Körner zu sagen hat: „Wenn andere Freizeit haben, mache ich mein Ehrenamt.“

