Berufsorientierung von Auszubildenden für Schülerinnen und Schüler: Engagierte Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter sind in den verschiedenen Bildungseinrichtungen für das Handwerk im Einsatz.

Lisa Sofia Brauner ist Ausbildungsbotschafterin und macht eine Berufsausbildung zur Tischlerin bei der Gränz Innenausbau GmbH & Co. KG Weimar. Im August 2022 hat sie ihre Lehre begonnen, sie spricht mit uns über ihren Weg der Berufswahl.

Die Ausbildungsbotschafter sind Auszubildende im zweiten beziehungsweise dritten Lehrjahr oder Gesellen, die Spaß an ihrem Beruf und schon einige Praxiserfahrung gesammelt haben. Sie sind in Schulklassen von der Hauptschule bis zum Gymnasium im Einsatz und unterstützen Schülerinnen und Schüler bei ihrer Berufswahl.

Woher kam Ihr Wunsch, eine duale Ausbildung zu absolvieren?

Das Arbeiten mit Holz spielt schon lange eine große Rolle in meinem Leben. Während und nach meines Studiums der Psychologie kam dann immer mehr der Wunsch, dieses Handwerk richtig und von Grund auf zu erlernen. Ich wollte mehr sein als Heimwerkerin!

Wie und über welche Wege haben Sie sich über Ihren Ausbildungsberuf informiert?

Vor allem im Internet, über die Websites der Betriebe, über die Handwerkskammer – vor allen in Bezug auf die Inhalte – aber auch über Youtube-Videos, die das Tischlerhandwerk vor- und darstellen.

Welche Schritte haben Sie unternommen, um zu Ihrer Ausbildung zu kommen?

Ich habe mich bei diversen Betrieben beworben, um zunächst ein Praktikum zu machen. Das konnte ich in meinem jetzigen Ausbildungsbetrieb dann auch für drei Monate und wurde danach glücklicherweise in die Ausbildung übernommen.

Wo und von wem haben Sie Unterstützung auf Ihrem Weg erhalten?

Hauptsächlich von Familie und Freunden. Da ich bereits länger aus der Schule raus war, habe ich von dieser Seite keine Veranstaltungen oder ähnliches mehr besucht.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Ausbildungsberuf?

Es ist nach dem Arbeitsalltag toll zu sehen, was man geschafft beziehungsweise geschaffen hat. Die Möglichkeiten im Tischlerhandwerk sind so zahlreich und ich mag es sehr, so nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen zu können. Dass ich so auch meine eigenen Wohn- und Möbelwünsche erfüllen kann, trägt auch sehr dazu bei, dass mir der Beruf so gut gefällt.

Was gefällt Ihnen an dem Betrieb, in dem Sie arbeiten?

Neben der einfach schönen Werkstatt in der wir arbeiten, schätze ich natürlich das Team sehr. Außerdem sind die Aufträge und Projekte sehr abwechslungsreich, sodass ich eine wirklich umfangreiche Ausbildung erfahren darf.

Wie sehen Ihre weiteren beruflichen Ziele aus?

Nach der Lehre, vielleicht mit etwas Zeit dazwischen, würde ich gerne meinen Meister machen. Generell möchte ich versuchen, mich stets weiterzubilden und nicht stehen zu bleiben. Ich sehe mich auf jeden Fall in einer Werkstatt, ob angestellt oder selbstständig, weiß ich noch nicht.

Warum beteiligen Sie sich ehrenamtlich als Ausbildungsbotschafterin?

Ich denke, das Handwerk allgemein kann Unterstützung jeder Art gebrauchen, um junge Menschen von sich zu begeistern. Und das geht vor allem mit jungen Menschen. Ich selbst hätte während der Schulzeit gerne von der Initiative gehört und mich vielleicht anders entschieden.

Welche drei Tipps geben Sie Jugendlichen, die auf der Suche nach einer dualen Ausbildung sind?

1. Aktiv sein! Anstatt einer E-Mail, persönlich zu den Betrieben gehen.

2. Verfolge deine eigenen Interessen und Ziele!

3. Ein Praktikum kann dir helfen, herauszufinden, welche Ausbildung zu dir passt!

Was ist Ihre Botschaft für junge Menschen?

Die Welt steht dir offen – nutze das und probiere dich aus!

Weitere Informationen zu den Ausbildungsbotschaftern finden Interessierte unter: www.hwk-erfurt.de/ausbildungsbotschafter

Zeit, zu machen.

„Sommer der Berufsausbildung“ lockt mit vielen Aktionen

Der Ausbildungswille der Nordund Mittelthüringer Handwerksbetriebe ist weiter ungebrochen. In den ersten fünf Monaten des Jahres (Januar bis Mai) meldeten die Betriebe im Kammerbezirk bereits 557 neue Ausbildungsverträge im Handwerk. Dies entspricht einem Plus von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum: Am 31. Mai 2023 waren es „nur“ 531 neue Ausbildungsverträge.

„Der Ausbildungsmarkt nimmt Fahrt auf. Der Anstieg bei den Neuverträgen zeigt, dass eine handwerkliche Ausbildung bei jungen Menschen nach wie vor attraktiv ist. Uns fällt auf, dass viele Betriebe schon frühzeitig die Verträge mit ihren künftigen Azubis

abschließen, um sie rechtzeitig an sich zu binden. Damit sich hier die richtigen Konstellationen finden, unterstützt die Handwerkskammer Erfurt durch digitale Angebote, Schulbesuche, Ausbildungsmessen, Infoveranstaltungen und die Vermittlung von Betriebspraktika“, sagt Thomas Malcherek, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt, und macht auf den „Sommer der Berufsausbildung“ aufmerksam.

Gemeinsam mit den Partnern der Allianz für Aus- und Weiterbildung möchte die Handwerkskammer Erfurt über den Sommer verstärkt junge Menschen für eine duale Ausbildung in den Thüringer Betrieben gewinnen. Hierfür hat die Kammer ein umfangreiches Angebot auf die Beine gestellt.

Prämie für Sommerferien-Praktika

Für Schülerinnen und Schüler, die in den Sommerferien ein Praktikum in einem Thüringer Handwerksbetrieb machen möchten, empfiehlt die Handwerkskammer Erfurt die Praktikumsprämie des Freistaats Thüringen. Pro Woche erhalten Schüler 120 Euro.

Weitere Informationen unter: www.hwk-erfurt.de/praktikum

Ferienhotline der Bildungsberater

Täglich von 8 bis 16 Uhr (Freitag bis 14 Uhr) beantworten die Bildungsberaterinnen und -berater der Kammer unter der Hotline 03 61 / 67 07 -81 81 alle Fragen rund um das neue Ausbildungsjahr, beraten zu freien Lehrstellen und informieren individuell über die 130 Handwerksberufe.

Und es gibt noch viele weitere Angebote!

Alle Angebote und Anmelde-Links sind hier verfügbar.