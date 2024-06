Unser Autor ist zudem der Meinung, dass Erzieher in Kindergärten die Zecken selber entfernen sollten, anstatt die Eltern anzurufen

Der Gang in die Natur ist in vielen Kindergärten beliebt. Manche haben sogar einen Waldkindergarten als Außenstelle. Doch leider kommt es nach der Rückkehr ins Gebäude oder Tage später allzuoft vor, dass die Erzieher Zecken an den Kindern entdecken und die Eltern anrufen. Diese eilen dann von der Arbeit, holen ihr Kind ab und fahren zum Arzt, berichtet der Schleizer Amtsarzt Torsten Bossert.

Besser wäre es, wenn die Erzieher selbst zu einem geeigneten Hilfsmittel greifen und die Zecken entfernen würden. Denn der Faktor Zeit ist bei der Übertragung von Viren und Krankheiten durch Zecken von enormer Bedeutung.

Ebenso würde ich es für wichtig erachten, wenn entlang der Wanderwege am Thüringer Meer Warnschilder aufgestellt würden, die die Urlauber warnen. Notfalls gehen auch Infobroschüren in den Urlauberquartieren. Denn vor den Gefahren im Saale-Orla-Kreis warnt - anders als vor der Maleria in südlichen Gefilden - kein Tropeninstitut und Auswärtiges Amt. Es ist ja gewollt, dass die Urlauber den nächsten Aufenthalt in der Region buchen. Eine negative Erinnerung könnte sie davon abhalten.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis