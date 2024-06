Baufirma will Anwohner der Südstraße in den nächsten Tagen über den Bauablauf und Ansprechpartner informieren

Die Thomas Krüger Bauunternehmung GmbH aus dem sachsen-anhaltinischen Mertendorf will in den nächsten zwei Wochen mit dem grundhaften Ausbau der Südstraße im Neustädter Ortsteil Molbitz beginnen. „Derzeit erstellen wir die Anwohnerinformationen, die wir in dieser Woche noch verteilen wollen, damit den Anwohnern die geplanten Bauabläufe und Ansprechpartner bekannt sind. Beginnen werden wir mit den Arbeiten am Dorfplatz mit der Verlegung von Leitungen“, sagte Bauleiter Dirk-Olof Caspar.

Gespräche mit Umweltamt

Seitdem Abriss der maroden Brücke über den Weltwitzer Bach vor vielen Jahren ist die Südstraße eine Sackgasse. „Wir werden versuchen, eine behelfsmäßige Ausfahrt zu bauen, wozu ich Gespräche mit dem Umweltamt führen will. Denn so wie es jetzt ist, wird es bautechnisch schwierig. Vorstellbar wäre eine Einbahnstraßenregelung, um auf die Triptiser Straße herauszukommen“, erklärte Dirk-Olof Caspar.

Die Thomas Krüger Bauunternehmung GmbH, die in Neustadt auch die Tiefbauarbeiten bei der Marktplatzneugestaltung vornimmt, hatte nach erfolgter Ausschreibung in der Mai-Stadtratsitzung den Zuschlag für den Bau der Südstraße zum Angebotspreis von gut 914.000 Euro erhalten. Mit Erdarbeiten für die Leitungsverlegung im Auftrag der Stadtwerke und ACS Hartmann summieren sich die Kosten der Gemeinschaftsmaßnahme auf über eine Million Euro. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Bauabschnitt ist laut Google Maps etwa 500 Meter lang.

Für das 75 Mitarbeiter zählende Bauunternehmen ergeben sich durch zwei Großbaustellen gleichzeitig am Standort Neustadt Synergieeffekte von der Baustelleneinrichtung über Lagerplätze bis zu Mitarbeitern. Auf dem Markt arbeite das Unternehmen mit zwei Baukolonnen a vier Mitarbeiter, in der Südstraße hauptsächlich mit einer Kolonne. Bei Bedarf könnten Mitarbeiter von einer zur anderen Baustelle in Neustadt wechseln.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis