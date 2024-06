Schmerzen im Alter als Normalzustand akzeptieren? Nicht mit Dr. Frank Horlbeck. Der Mediziner und Kraftsportexperte enthüllt, wie ein individuell abgestimmtes Krafttraining nicht nur Schmerzen lindern, sondern präventiv die Gesundheit fördern kann. Entdecken Sie die Erfolgsgeheimnisse eines starken Körpers im Kieser Training Studio in Erfurt – dort, wo gezielte Muskelarbeit mehr als nur ein Fitnessziel ist.

Oft werden lästige Schmerzen als zu akzeptierende Begleiterscheinung des Alterns betrachtet. Sie sind dann Anlass für Arztbesuche, Physiotherapie, für das regelmäßige Einnehmen von Medikamenten bis hin zu Kuraufenthalten. Leider wird jedoch übersehen, dass eine wirksame Intervention in der eigenen Hand liegt.

Dr. med. Frank Horlbeck, Arzt und anerkannter Experte auf dem Gebiet der Medizinischen Kräftigungstherapie, der als Franchisenehmer und Geschäftsführer zahlreiche Kieser Training-Standorte in Deutschland leitet, weiß, wovon er spricht. Neben seiner Tätigkeit als Arzt widmet er sich seit geraumer Zeit mit Leidenschaft dem Kraftsport und vertritt die Ansicht, dass Kraft eine essenzielle Grundlage für das Leben ist und bietet in seiner Privatpraxis für Medizinische Kräftigungstherapie zielführende Konzepte an.

Dr. Frank Horlbeck © Kieser

Auf der Suche nach Ursachen: Wenn Gelenke und Muskeln leiden

Es existiert ein breites Spektrum an Ursachen und Auslösern von scheinbar alltäglichen Schmerzen sowie Beschwerden. So können schwerpunktmäßig Gelenke betroffen sein. Oft wird dann von Arthrosen gesprochen, also degenerativen Veränderungen vor allem am Gelenkknorpel, volkstümlich auch Abnutzung genannt. Initialzündung sind hier mitunter Verletzungen. Es gibt aber auch entzündungsbedingte Schmerzen, insbesondere bei rheumatischen Erkrankungen. Diese können nur ein Gelenk betreffen, oder, was deutlich häufiger vorkommt, an vielen unterschiedlichen Stellen auftreten. Andere Ursachen für bewegungsbedingte Beschwerden treten im Bereich von Bindegewebe und Muskulatur auf. Auch ein Teil der Rücken- und Nackenprobleme hat sogenannte myofasziale Schmerzen als Auslöser. Daneben sind Symptome bekannt, die primär von den Knochen ausgehen und häufig Folge einer zu geringen Knochendichte sind. Insbesondere bei akut auftretenden Beschwerden muss eine gründliche ärztliche Abklärung erfolgen.

Hierbei wird grob zwischen passiven und aktiven Therapieansätzen unterschieden. Sicher können Schmerzmittel oder Wärme eine kurzzeitige Lingerung schaffen. Das reicht aber nicht aus. In jedem Fall müssen Mobilisierung und Bewegung die Säulen jeder Behandlung sein. Dabei bleibt das konkrete Vorgehen selbstverständlich individuell, es sollte aber lebenslang erfolgen. Die Betroffenen sind meist in einer Negativspirale gefangen. Gerade weil Bewegung Schmerzen verursacht, wird diese reduziert. Zunehmende Inaktivität führt jedoch zu fatalem Muskelabbau mit einem schleichenden Verlust der Stabilität von Gelenken und Wirbelsäule. Das verstärkt wiederum die Beschwerden und lässt diese schließlich chronifizieren. Die Angst vor weiterer Überlastung fördert dazu künftiges Schonverhalten.

Schmerzspirale durchbrechen: Bewegung als zentraler Behandlungspfeiler

„Der in meinen Augen wirksamste Ansatz ist ein optimal dosiertes Training der Muskulatur mit kompetenter Betreuung und individueller Belastungssteuerung. Wir setzen so Stimuli für unsere Knochen, ihre Stabilität zu erhalten. Das Gleiche gilt für unsere Wirbelsäule und jedes einzelne Gelenk. Wussten Sie, dass beispielsweise unsere Knie zu etwa 50 Prozent muskulär stabilisiert werden? In der Schulter ist dieser Anteil sogar noch größer. Nur wer starke Muskeln hat, besitzt auch stabile Knochen und schmerzfreie Faszien. Die so gehypten Rollen allein nutzen hier wenig“, erklärt Dr. med. Frank Horlbeck.

„Unser Stütz- und Bewegungsapparat ist ein fein justiertes Gesamtkunstwerk und lebt von einer dosierten Belastung und Dehnung. Oft höre ich leider: ‚Keine Zeit‘ oder ‚Das zahlt meine Krankenkasse nicht‘. Doch wer heute für seine Gesundheit keine Zeit hat, braucht diese später dauerhaft, wenn er krank ist. Problem bleibt also zuerst einmal die Motivation der Menschen. Und zwar möglichst schon, bevor Bewegung schmerzt.“

Das Engagement von Kieser Training

Das Kieser Training Studio in Erfurt vertritt als Teil eines international anerkannten Netzwerks von Gesundheitszentren eine klare Philosophie: Der Mensch und sein Körper stehen im Mittelpunkt – hier wird an der Rückenkräftigung mittels gesundheitsorientiertem Krafttraining gearbeitet, und das schon seit 50 Jahren. Die Konzentration auf Krafttraining im Studio Erfurt basiert auf der tiefen Überzeugung und langjährigen Erfahrung, dass gezieltes Training der Muskulatur entscheidend zur Stärkung und Erhaltung der körperlichen Funktion beiträgt.

© Kieser

Mit dem Fokus auf adäquates, wissenschaftlich fundiertes Krafttraining, das fern von Fitnessmoden zu maximalen Trainingsergebnissen führt, bietet das Kieser Training Studio in Erfurt ein individuell angepasstes Trainingsprogramm, das schon bei ein- bis zweimal 30 Minuten pro Woche signifikante Verbesserungen bewirken kann. Hier stehen keine Dekorationsstücke im Vordergrund, sondern speziell entwickelte Geräte und Übungen, die auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse fortlaufend optimiert werden. Geschulte Fachkräfte begleiten die Trainierenden auf ihrem Weg zu einem starken Körper und einem aktiven, schmerzfreien Leben.

Muskulatur trainieren – Lebensqualität steigern

Dr. Horlbeck selbst hat gezeigt, dass Trainieren statt Operieren eine lebensfähige Devise darstellen kann: Nach einem Bänderriss beim Volleyball lehnte er eine Operation ab und setzte stattdessen konsequent auf Muskeltraining. Mit dieser Entscheidung und dem Erfolg seiner Therapie demonstriert er die Wirksamkeit des Kieser-Konzepts und untermauert sein Credo, dass die Förderung der Muskulatur der Schlüssel zu Gesundheit und Wohlbefinden ist.

Profitieren Sie jetzt von der besonderen Aktion bei Kieser Training in Erfurt: Bis zum 30. Juni 2024 können Sie das umfassende Trainingsangebot für 6 Wochen zum Vorzugspreis von 89 Euro testen und dabei noch zusätzlich sparen – für jedes absolvierte Lebensjahrzehnt gibt es einen Nachlass von 10 Euro. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, die effektiven Methoden von Kieser Training kennenzulernen und die eigenen Fitnessziele anzugehen. Melden Sie sich an und erleben Sie, wie gezieltes Krafttraining zu mehr Wohlbefinden und einer verbesserten Lebensqualität beitragen kann. Die genauen Konditionen dieser Aktion sind im Kieser Training Studio Erfurt erhältlich.