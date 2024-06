Saalfeld. Eine Meinung aus Saalfeld-Rudolstadt: Guido Berg lobt die Recherche nach NS-Raubgut im Stadtmuseum Saalfeld. Doch die Mittel hätten früher da sein sollen.

Das Saalfelder Stadtmuseum lässt seine Objekte und Exponate derzeit durch eine externe Expertin nach dem Vorhandensein von NS-Raubgut untersuchen. Das ist ein sehr lobenswerter Vorgang, wenn er auch sehr viel eher hätte stattfinden können.

Sollten Gegenstände gefunden werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 geraubt wurden, dann ist an eine Rückgabe an die Eigentümer kaum mehr zu denken. Sie werden mittlerweile gestorben sein – wenn sie nicht gar schon Opfer des NS-Terrors oder des Holocaust wurden, wie viele unserer ehemaligen Mitmenschen.

Aber spät ist besser als nie und dem Museum ist kein Vorwurf zu machen. Die gesamte Bundesrepublik ist da spät dran und spät erst werden nun die Mittel zur Verfügung gestellt.

Im Saalfelder Stadtmuseum indes wird mit geringem Personalbestand dem allgemeinen Hang zur Geschichtsvergessenheit hart entgegengearbeitet. Ich persönlich habe immer bewundert, was das Saalfelder Stadtmuseum alles auf die Beine stellt – von wechselnden hochprofessionellen Ausstellungen bis hin zum Weihnachtsbüchlein.

Erinnern und Aufarbeiten aber ist eine Aufgabe der gesamten Stadtgesellschaft – und wenn ich darüber nachdenke, ob Saalfeld seine NS-Täter wie NS-Opfer alle kennt, dann beschleichen mich Zweifel. Vermutlich sind längst noch nicht alle Biografien und Schicksale beschrieben worden, die beschrieben werden sollten.