Bei der jährlichen Vertreterversammlung verkündet die Wohngenossenschaft „Aufbau“ Gera eindrucksvolle wirtschaftliche Ergebnisse und eine Halbierung der Verbindlichkeiten trotz hoher Investitionen in den Wohnbestand – ein Blick auf die Errungenschaften und Pläne für 2024.

Am 17.06.2024 fand zum 35. Mal die gesetzlich vorgeschriebene Vertreterversammlung der Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ Gera eG in den eigenen Räumlichkeiten der Lusaner Straße 24 statt. Für die 46 anwesenden Vertreter stand zur diesjährigen Sitzung unter dem TOP 8 die Neuwahl des Aufsichtsrates an, welcher sich in seiner Anzahl durch das Ausscheiden von zwei Mitgliedern und dem Zuwachs eines Mitgliedes von sieben auf sechs Personen verringerte.

Jahresüberschuss und starke Eigenkapitalquote

Auch informierte der Vorstand die Vertreter über das positive wirtschaftliche Ergebnis mit einem Jahresüberschuss von 1,66 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote befindet sich mit 79,8% auf einem sehr hohen Niveau.

Dabei wurden im Jahr 2023 fast 8,2 Mio. Euro in den Bestand investiert, so z. B in die Strangsanierung der Liegenschaften Rudolstädter Straße 22 - 36 und Schleizer Straße 9 - 11 sowie der Sanierung von sechs Aufzugsanlagen. Auch ein gefördertes Projekt, die Anbringung von Photovoltaikanlagen an allen Balkons der 10-geschossigen Platanenstraße 9 in Gera Lusan, wurde 2023 in die Wege geleitet.

Weitere Maßnahmen wurden aus Eigenmitteln finanziert und führten somit zu Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 21,81 Euro/m² Wohn- und Nutzfläche. Die Leerstandquote hält sich mit 3,4% seit mehreren Jahren weiterhin niedrig.

Bestätigung der soliden Finanzlage

Sowohl der Wirtschaftsprüfer vom Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. als auch der Aufsichtsrat haben die solide Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestätigt und gewürdigt. Trotz erheblicher Investitionen konnten die Verbindlichkeiten der Genossenschaft in den letzten sechs Jahren fast halbiert werden.

Für das kommende Geschäftsjahr 2024 sind durch die Genossenschaft neben der Strangsanierung der Otto-Rothe-Straße 18 – 20 und vier Aufzugssanierungen auch der Start zur Kernsanierung eines Neuerwerbs direkt neben bereits bestehendem Eigenbestand im Fuchsklamm geplant.

Viele Fragen der Vertreter bezogen sich auf die Parksituationen vor den Wohnhäusern, die Grünanlagen aber auch auf alternative Möglichkeiten der Energieträger, welche Vorort mit den Vorständen und einigen Mitarbeitern diskutiert und geklärt werden konnten.