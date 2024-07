Bad Langensalza. Gut aufgenommen wurde die Seniorentanz-Veranstaltung im Rosengarten in Bad Langensalza. Es gab royalen Besuch.

Der graue Himmel tat der Tanzfreude keinen Abbruch, als Seniorinnen und Senioren aus Bad Langensalza und Umgebung am Mittwoch in den Rosengarten strömten. Die Stadtverwaltung, der Seniorenbeirat und Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) luden an diesem Tag nämlich zum Seniorentanz ein.

Am Eingang freute sich Jutta Schüffler (rechts) über eine zur Begrüßung überreichte Rose. Diese teilten die Auszubildenden Melina Marzahl (links) und Carolina Stumpf (2. von links) aus. © Nathalie Lauterbach

„Die Idee kam uns nach der Seniorenweihnachtsfeier im vergangenen Jahr“, erklärte Ronja Rothe von der Stadtverwaltung Bad Langensalza. „Wir wollten die Feier unbedingt noch einmal machen, aber brauchten etwas, um die lange Zeit bis dahin zu überbrücken.“ Und so war der Seniorentanz geboren. Toni Hyseni, Inhaber des Rosencafés, sagte seine Hilfe zu. Passend zum Veranstaltungsort kredenzte er den Anwesend jeweils ein Stück Rosentorte.

150 verkaufte Karten und volle Tische

Die Idee fand auch bei den Seniorinnen und Senioren der Region sofort Anklang. „150 Karten wurden innerhalb kürzester Zeit verkauft“, sagte Reinz und blickte auf vollbesetzte Tische. Nach seinen Begrüßungsworten übergab er das Mikrofon an DJ Jens Krumrich. Der kümmerte sich um die musikalische Umrahmung der Veranstaltung, sang und spielte Trompete und warf freche Sprüche in die Runde.

Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) begrüßte die Gäste. © Nathalie Lauterbach

Zwei Mitarbeiterinnen des städtischen Gartenbauamtes waren außerdem vor Ort, um Wissenswertes rund um das Thema „Rose“ zu vermitteln. Sie gaben Einblicke in die Pflege und die verschiedenen Arten der Pflanze.

DJ Jens Krumrich umrahmte die Veranstaltung musikalisch, mit Gesang und Trompete. © Nathalie Lauterbach

Ein Highlight der Veranstaltung: der Besuch von Rosenkönigin Maxima Rang. Sie wurde am 15. Juni gekrönt und hatte noch gar nicht so viele Auftritte hinter sich. „Das ist jetzt mein dritter richtiger Auftritt“, erklärte sie. „Es ist schön, auf Heimatboden zu sein, aber auch nervenaufreibend. Ich war vor kurzem in Bad Blankenburg beim Lavendelfest. Da sind noch andere Hoheiten gewesen und ich stand nicht so allein im Zentrum der Aufmerksamkeit.“ Dafür fühlte sie sich sehr wohl unter den bekannten Gesichtern im Rosengarten und mischte sich sogleich unter ihr Volk.

Die amtierende Rosenkönigin, Maxima Rang, begrüßte die Gäste in ihrem Reich. Es ist einer der ersten größeren Auftritte nach ihrer Krönung. © Nathalie Lauterbach

„Ich bin begeistert“, sagte Werner Bittner. Der Reichenbacher war schon bei der Seniorenweihnachtsfeier 2023 mit dabei und freute sich sehr, als die Ankündigung für den Seniorentanz kam. Er nehme gern Veranstaltungsangebote in Bad Langensalza wahr und tanzen möge er sowieso. „Ich hoffe nur, dass sich das Wetter hält und wir den Abend genießen können im schönen Rosengarten.“

Ein paar Tropfen fielen nach Bittners Worten dann doch noch, aber das Nieseln schien den Anwesenden nichts auszumachen. Die Tanzfläche füllte sich schnell.

