Das Familienunternehmen zählt zu den „Switzerland Best Managed Companies 2024“

Die Verleihung des Deloitte Awards „Best Managed Companies Switzerland“ fand im Rahmen eines Gala Events in THE HALL in Zürich, unter Teilnahme von zahlreichen geladenen Gästen aus Wirtschaft und Industrie, statt. Mit der Ospelt Gruppe aus Bendern, zu welcher auch Ospelt Food Est. und Ospelt Petfood Anstalt in Apolda gehören, zählt nun erstmals ein Liechtensteiner Unternehmen zum kleinen Kreis von privat gehaltenen Betrieben, welche die Auszeichnung als „Best Managed Company“ entgegennehmen durfte.

Stolzes Unternehmen: Ospelt Gruppe äußert sich zur Auszeichnung

Verwaltungsratspräsident Alexander Ospelt, der gemeinsam mit seiner Familie und begleitet von Mitgliedern der Geschäftsleitung der Ospelt Gruppe den Award entgegennehmen durfte, zeigte sich entsprechend erfreut über die Auszeichnung: „Die Teilnahme am Best Managed Companies Programm war sehr umfangreich, da Deloitte die Bewerber bis in die Tiefe durchleuchtet. Dieser Award bestätigt unser langjähriges Engagement in der Unternehmensführung und in den innerbetrieblichen Werten. Da Deloitte die geschäftliche Gesamtleistung überprüfte, wird vor allem unsere strategische Ausrichtung, das nachhaltige Wachstum und die gesamte Organisation gewürdigt. Ich danke allen Mitgliedern der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden an all unseren Standorten für ihren täglichen Einsatz und ihre Unterstützung. Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung und die Auszeichnung als ‘Best Managed Company’.“

Auch Andreas Bodenmann, Leiter des Best Managed Companies Programms von Deloitte Schweiz unterstrich die Leistung der Award Gewinner: „Die mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichneten Firmen dürfen zurecht stolz sein: Sie sind ein intensives Bewertungsverfahren durchlaufen und haben eindrücklich aufgezeigt, dass sie ihre Firma in jedem der vier zentralen unternehmerischen Bereichen vorbildlich führen — hinsichtlich Strategie, Produktivität & Innovation, Kultur & Commitment sowie Governance & Finanzen.“

Best Managed Companies: Ein renommiertes Programm

Das Programm „Best Managed Companies“ wurde 1993 ins Leben gerufen und zählt inzwischen zu den wichtigsten Business Awards. Heute läuft das Programm in 46 Ländern, in Amerika, Europa und Australasien. Der Deloitte Best Managed Companies Award wurde in der Schweiz im Jahr 2018 eingeführt. Das Programm zielt darauf ab, herausragende private Unternehmen zu identifizieren und auszuzeichnen, die sich durch exzellentes Management, innovative Geschäftspraktiken und starke finanzielle Leistung hervorheben. Es basiert auf einem Evaluierungsprozess, der die Unternehmen in den Bereichen Strategie, Fähigkeiten, Engagement und Finanzleistung bewertet.