Schleiz. Nach drei Coronafällen in der Belegschaft hat das Autohaus Sparing in Schleiz für den Rest des Jahres geschlossen, weil alle 20 Mitarbeitenden in Quarantäne sind. Der Servicepartner von Audi, VW und Skoda will am 4. Januar 2021 wieder öffnen.

