Azubis überraschen Buchfarter Kinder

Ein Überraschungspaket vom Lebensmittel-Discounter: Das Kinder- und Jugendheim „Friedrich Fröbel“ in Buchfart war in diesem Jahr einer der Begünstigten der „Azubi-Weihnachtsbäckerei“ von Netto. Die Nachwuchskräfte des Unternehmens bringen seit 2016 immer zur Adventszeit Kinderheime in diversen deutschen Städten in Weihnachtsstimmung. In diesem Jahr konnten sie wegen der Pandemie-Entwicklung nicht vor Ort sein und entschieden sich stattdessen dafür, Pakete zu verschicken.

Darin steckten fertige Leckereien wie Lebkuchen, aber auch Backzutaten, um die Kinder selbst zu Weihnachtsbäckern werden zu lassen. Ein Netto-Einkaufsgutschein über 500 Euro sowie eine persönliche Videobotschaft waren ebenfalls dabei.

Rund 5100 Nachwuchskräfte hat das Handelsunternehmen zurzeit und gehört damit zu den führenden Ausbildungsbetrieben im deutschen Einzelhandel. Die jungen Frauen und Männer lernen in 18 Ausbildungsberufen, zwei Abiturientenprogrammen und fünf dualen Bachelor-Studiengängen. Für ihr soziales Engagement bekam Netto den „Azubi-Award 2017“ zuerkannt.