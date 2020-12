Banges Warten auf die notwendige Operation

Immer montags wird Martina Stanke (60) besonders sauer. Wenn Menschen in ihrem Heimatort Mühlhausen und auch anderswo in Thüringen auf der Straße stehen, die Maßnahmen zur Bewältigung der Coronapandemie bezweifeln und insbesondere gegen einfachste Regeln verstoßen. „Es geht um Solidarität. Das hat mit Solidarität nichts zu tun“, sagt die Mühlhäuserin. Sie kann nicht verstehen, was daran schwer sein soll, zum Beispiel einen Mund-Nase-Schutz zu tragen oder einfach mal eineinhalb Meter Abstand zueinander zu halten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ihr Weihnachtsfest wird für die Nordthüringerin eines werden, das von Ungewissheit geprägt ist. Sie hofft darauf, ihren geliebten Enkel sehen zu können. Und sie wartet darauf, an der Lunge operiert zu werden. Zwei Metastasen müssen entfernt werden. Beide Lungenflügel sind betroffen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie gegen den Krebs kämpft. „Ich habe volles Vertrauen darauf, dass die Ärzte alles tun, um mich nicht zu gefährden“, sagt sie und versucht dabei optimistisch zu wirken. Dennoch: Wie sehr sich die Corona-Pandemie auswirkt, das erfährt sie am eigenen Leib. Ein Voruntersuchungstermin wurde bereits verschoben und fand nun am vergangenen Montag statt. Begründung: Zu großer Andrang, zu viele Patienten. Die Aufnahme ins Krankenhaus ist für den 5. Januar avisiert, tags darauf – und damit später als eigentlich geplant - soll die Operation sein.

Thüringenweit haben viele Kliniken planbare Operationen nach hinten geschoben. Wie schon im ersten Lockdown im Frühjahr müssen Patienten, die keine Notfälle oder an Covid-19 erkrankt sind, darauf warten, behandelt zu werden. Auch das Hufeland-Klinikum hat diese Notbremse gezogen.

Fortsetzung einer langen Krankheitsgeschichte

Für Martina Stanke sind die zwei Operationen an der Lunge die Fortsetzung einer langen Krankheitsgeschichte. Darmkrebs hat sie überstanden, auch den Nierenkrebs besiegt. Jetzt kommt die Lunge. Die Ursache, erzählt sie in einem Videotelefonat mit dieser Zeitung, wird in einer der beiden Vorerkrankungen vermutet. Für sie sei es ein Schock gewesen, als sie erfuhr, dass beide Lungenflügel betroffen sind und sie zwei Mal operiert werden muss.

Mit ihrer Geschichte gehört sie in der Pandemie zu den Menschen, die besonders gefährdet sind. Eine Coronainfektion könnte bei ihr mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit schlimmere Folgen haben als bei einem gesunden Menschen und könnte unter Umständen lebensgefährlich sein. Deshalb geht Martina Stanke seltener vor die Tür – und bewusster. Die Mund-Nase-Bedeckung gehört genauso zu ihrer Standardausstattung wie das Desinfektionsmittel. Abstand halten ist ihr zwischenzeitlich in Fleisch und Blut übergegangen.

Wenn Coronaleugner die Krankenhausbetten blockierten, fände Stanke das ungerecht

Was sie überrascht: Wie viele Menschen nicht nur die Maßnahmen kritisieren sondern sich auch als harte Pandemieleugner zu erkennen geben. „Ich hatte jüngst eine Debatte mit einer Frau, die habe ich eigentlich für intelligent gehalten“, sagt Martina Stanke. Sie hat ihre Meinung über die Person, die sie lange kennt, mittlerweile geändert. Und wird grundsätzlich: „Wenn die, die immer montags demonstrieren und sich gegenseitig anstecken, dann die Betten blockieren, dann fände ich das ungerecht.“

Ob sie Angst verspürt? „Ich versuche, das nicht hochkommen zu lassen“, sagt sie. Dennoch: Schon die Verschiebung der ersten Voruntersuchung um einige Tage hat sie nachdenklich werden lassen. Und Optimismus, dass die erste Lungen-Operation wie jetzt geplant am 7. Januar stattfinden kann, strahlt sie nicht aus. „Bei dem, was derzeit in Thüringen los ist, glaube nicht wirklich daran, dass das stattfinden wird“, sagt sie und spielt darauf an, dass Thüringen nach Sachsen seit Tagen das Bundesland mit den höchsten Inzidenzwerten ist.

Martina Stanke fühlt sich im Hufeland-Klinikum gut aufgehoben

Was ihr hilft ist der Umstand, dass sie sich im Hufeland-Klinikum in Mühlhausen und Bad Langensalza bestens aufgehoben fühlt und den Ärzten vertraut, die sie zuletzt im Januar 2020 erfolgreich operiert haben. Zu einer Zeit, als die Lage noch entspannt und Corona ein in China aufgetauchtes Virus war.

Die Belastung der Ärzte steigt seitdem ständig. Seit 19. Dezember ist die klinische Strategie „für die nächsten Wochen unter Bündelung der Ressourcen auf die Behandlung von Notfallpatienten, akut lebensbedrohlichen Erkrankten, Covid-Patienten und werdenden Müttern ausgerichtet“, heißt es in einer Mitteilung des Hufeland-Klinikums. Was das für die Operation von Martina Stanke bedeutet, die bisher nicht erneut verschoben wurde, bleibt ungewiss.