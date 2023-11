Betrügerische Gartenbaufirma in Gera und im Altenburger Land unterwegs

Gera Die Polizei warnt derzeit vor einer betrügerischen Firma, die in Gera und im Altenburger Land Garten- und Landschaftsbauarbeiten anbietet.

Aus gegebenen Anlass warnt die Polizei vor einer derzeit auftretenden Betrugsmasche im Zusammenhang mit betrügerisch agierenden Gartenbauunternehmen. In Gera und im Altenburger Land habe es schon mehrere Betrugsfälle mit besagter Firma gegeben, hieß es am Dienstag von der Polizei. Hierzu seien diverse Verfahren eingeleitet worden.

Die Betrüger würden Dienstleistungen im Garten- und Landschaftsbau anbieten und werben dazu mit Annoncen in örtlichen Zeitungen oder gar hochwertig gedruckten Flyern, welche u.a. in Briefkästen eingeworfen oder über Printmedien/ Zeitungen verteilt werden. Auf den Flyern bzw. in den Annoncen seien die vermeintlichen Firmen mit Anschrift und Festnetznummer verzeichnet. Die angebotenen Dienstleistungen liegen dabei in der Regel deutlich unter den marktüblichen Preisen.

Subunternehmen bleiben auf Rechnungen sitzen

Die Arbeiten selbst würden dann meist durch seriöse Subunternehmer und nicht durch die als Garten- und Landschaftsbau, auftretenden Personen, durchgeführt. Lediglich zum Erstgespräch seien die Betrüger vor Ort und arbeiten dabei mit äußerst tückischen Methoden. So sind an deren Fahrzeugen tatsächlich Schriftzüge der vermeintlichen Garten- und Landschaftsbaufirma angebracht. Verträge, Visitenkarten und Quittungen, ausgestellt auf die vermeintliche Firma, werden ausgereicht, was auf den ersten Eindruck einen seriösen Eindruck erwecke. Die Täter treten zudem als wortgewandt und überzeugend auf, so dass aufkommende Zweifel seitens der Bauherren rhetorisch ausgeräumt werden können.

Die Bezahlung für die avisierten Dienstleistungen werden seitens der Betrüger vom Bauherrn, je nach Baufortschritt, in bar gefordert. Für die tatsächlichen Arbeiten vor Ort werden dann meist ortsansässige Firmen angeheuert. Die bleiben dann jedoch auf den Rechnungen sitzen. Die würden dann die Arbeiten vor Ort einstellen und das von den Bauherrn bar gezahlte Geld ist weg.

Daher warnt die Polizei vor dieser Masche:

- Auch wenn der Preis unschlagbar kling - Prüfen Sie die Angaben

der Firma so gut es geht

- Überzeugen Sie sich ob die Firma tatsächlich existiert

- Gibt es eine Geschäftsadresse unter der das Unternehmen auch

tatsächlich anzutreffen ist

- Prüfen Sie hierzu z.B. Einträge im Telefonbuch

- Gibt es eine Umsatzsteueridentifikationsnummer und ist diese

auch echt (diese kann bei dem zuständigen Finanzamt erfragt

werden)

- Seien Sie skeptisch, wenn kein Angebot für die Dienstleistung

vorliegt und Barzahlung vereinbart wurde

- Recherchieren Sie nach der Firma im Internet. Gerade „google“

Rezensionen können hilfreich sein. Eine Firma ohne jegliche

Rezension ist mit Vorsicht zu genießen. Gerade negative

Rezensionen können durch den Firmeninhaber bei „google“ gelöscht

werden. Daher gilt, dass eine Firma mit vielen, zum Teil auch

kritischen Rezensionen vertrauenserweckender ist, als eine Firma

ohne jegliche Rezension.

- Vergleichen Sie Angebote von anderen ortsansässigen Anbietern

Die Polizei bittet Opfer dieser Betrugsmasche, oder Personen, die Hinweise zu den betrügerisch Tätern haben, die örtliche Polizei zu informieren.