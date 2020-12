Bürgermeister legt Jesuskind ganz alleine in die Heiligenstädter Krippe

Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) legte in diesem Jahr das Jesuskind am Heiligen Abend in die Krippe.

Die Tradition, das Jesuskind am Heiligen Abend in die Heiligenstädter Stadkrippe zu legen, lief dieses Jahr etwas anders ab.

Eigentlich ist es den Mädchen und Jungen des Kinderheimes St. Josef vorbehalten, das Jesuskind am Heiligen Abend in die Heiligenstädter Stadkrippe zu legen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie läuft auch diese Prozedur in einem kleineren Rahmen ab.

Ganz alleine trat Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) am Mittag in die Krippencontainer, und legte das Jesuskind in die Krippe. Diese wurde durch Spenden finaziert und steht seit 2002 in Heiligenstadt. Zunächst erfreute sie die Passanten auf dem Friedensplatz, doch seit vielen Jahren steht sie nun auf dem Martkplatz vor dem Rathaus.

Einen Tag benötigen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes für den Aufbau der Krippe mit den großen Figuren. Die stammen vom Holzbildhauermeister Heinz Günther aus Hüppstedt. Für den Transport der Krippe, vielmehr für die zwei Container in der die Figuren aufgebaut werden, wird extra ein Tieflader von der Stadt angemietet, Stehen die Container dann an Ort und Stelle, werden sie mit einer Folie behangen. Auf dieser ist, wie es sich für das Eichsfeld gehört, eine Fachwerkfassade mit Klinkern gedruckt.