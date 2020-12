Corona-Impfaktion startet im Eichsfeld voraussichtlich Ende Januar

Die ehemalige Berufsschule in der Händelstraße in Leinefelde soll Impfzentrum für das Eichsfeld werden.

Im Landkreis wird die Impfaktion gegen das Corona-Virus voraussichtlich Ende Januar starten. Das Impfzentrum des Landkreises befindet sich in Leinefelde in der Händelstraße 10. „Dieses ist gut vorbereitet. In der ersten Januarwoche wird das technische Equipment geliefert, ein Pool von Ärztinnen und Ärzten sowie medizinisch-technische Fachangestellte stehen bereit, sich in einen entsprechenden Dienstplan einzutragen“, sagt Dr. Michael Schulze, Kreisstellenvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. Er ist für die Organisation des hiesigen Impfzentrums verantwortlich.

Dass die zehn mobilen Impfteams „wahrscheinlich gleich nach Zulassung und Verteilung des Impfstoffes ihren Einsatz beginnen“, davon geht der Mediziner aus. Sie sollen unter anderem die Bewohner in Pflegeeinrichtungen impfen, die ein Zentrum nicht selbst besuchen können. Die Teams werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in Weimar organisiert, sind auch mit Ärzten und entsprechendem Personal besetzt und setzen sich direkt mit den Einrichtungen in Verbindung. Dann werden Termine sowie die Vorbereitungen besprochen.

Die Reihenfolge der Impfungen, sagt der Arzt, sei durch Gesundheitsminister Jens Spahn kürzlich veröffentlicht worden. Alle zur ersten Gruppe gehörenden Patienten könnten sich dann im Internet unter www.impfen-thueringen.de beziehungsweise unter der Telefonnummer 03643/4950490 selbst anmelden oder anmelden lassen. Sie bekämen danach zwei Termine im Abstand von drei Wochen für die beiden Impfungen sowie für die entsprechenden Informationen genannt. Momentan, sagt Dr. Michael Schulze, sei das noch nicht möglich, da noch kein Impfstoff da sei. „Zwischen der Anmeldung und dem Impftermin muss mit einer Vorlaufzeit von zwei Wochen gerechnet werden. Daher ist der Impfbeginn im Eichsfeld Ende Januar realistisch“, meint der Mediziner.

Die Impfbereitschaft im Landkreis schätzt er als gut ein. „Ich werde ständig gefragt, wann es losgeht. Studien zeigen eine Impfbereitschaft von zirka 75 Prozent“, sagt er. Impfgegner seien oft laut zu hören, die ruhigere, breite Mehrheit der Menschen stehe der Impfaktion jedoch positiv gegenüber.

Wie dann der weitere Verlauf aussieht, hänge noch an vielen Faktoren, vor allem an der Bereitstellung des Impfstoffes. Daher könne jetzt noch nicht genau vorhergesehen werden, wann jeder einzelne Impfwillige an der Reihe ist. Angestrebt wird laut Dr. Michael Schulze ein möglichst schneller Übergang in Phase zwei der Impfaktion, in der die Impfungen dann auch in den Hausarztpraxen durchgeführt werden sollen.

Und er hat einen Rat für die Eichsfelder: „Haben Sie Geduld.“ Denn nicht alle Impfwilligen können auf einmal sofort geimpft werden. Daher sieht es der Mediziner als wichtig an, dass auch im privaten Bereich die Corona- Hygieneregeln weiter eingehalten werden. „Das Krankenhaus, die Pflegeheime und das Gesundheitsamt arbeiten am Anschlag. Die Entspannung der jetzigen Situation kann nur durch das Verhalten unserer Bürger gelingen. Da müssen alle mitmachen.“