Corona-Lage in Thüringen bleibt angespannt - Botschaft von Ramelow

Die Corona-Pandemie hat Thüringen weiter fest im Griff. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 320,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz). Am Vortag waren es 327,9. Nur in Sachsen (441,3) ist der Wert noch höher. Bundesweit lag diese Inzidenz am Freitag bei 188,8.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zeigte sich zum Weihnachtsfest in einer Botschaft auf Twitter besorgt: "Die Zahlen sind viel zu hoch. Ich bitte Sie eindringlich um die Einhaltung der AHA Regeln. Lüften Sie, wenn mehrere Menschen zusammenkommen und halten Sie Abstand. Das Virus kennt keine Pause. Weniger Menschen - sind diesmal mehr Sicherheit für alle! Einfach negativ bleiben!"

