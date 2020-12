Corona-Party gestoppt: Polizei beendet illegale Geburtstagsfeier in Weimar

Polizisten platzten in Weimar in eine Geburtstagsfete. Die sieben Feiernden im Alter zwischen 13 und 31 waren, vermutlich aufgrund des teilweise recht hohen Alkoholpegels, nicht gut auf die Beamten zu sprechen.

Eine wegen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen illegale Geburtstagsfeier mit sieben Teilnehmern hat die Polizei in Weimar beendet. Die Beamten hatten am Montag einen Hinweis auf die Party in einer Gartenanlage im Ortsteil Legefeld bekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vor Ort trafen sie auf die Feiernden im Alter zwischen 13 und 31 Jahren. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Beteiligten erwarten nicht nur Verfahren wegen des Verstoßes gegen die geltende Corona-Verordnung, sondern zum Teil auch Anzeigen wegen Beleidigung der eingesetzten Beamten. Einer der Anwesenden muss sich zudem wegen des Besitzes von Drogen verantworten. Bis auf den Gartenbesitzer erhielten alle Personen einen Platzverweis und mussten den Garten verlassen oder von ihren Eltern abgeholt werden.

Auf einem Abenteuerspielplatz in Hannoversch Münden im Landkreis Göttingen hatte die Polizei am Samstagabend, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 23.50 Uhr eine illegale "Corona-Party" aufgelöst. Auch hier waren die Beamten einem anonymen Hinweis nachgegangen.

