Corona-Tests werden in Thüringen auch an den Feiertagen gemacht

Knapp 24 Millionen Mal wurde die Corona-Warnapp heruntergeladen und installiert. Derzeit teilen täglich zwischen 2000 und 4000 positiv getestete Personen der App ihren Diagnoseschlüssel mit. Laut RKI gibt es aber keine Daten dazu, wie viele Menschen bisher durch die App über eine Risiko-Begegnung informiert wurden. Alle Daten sind verschlüsselt auf dem Handy gespeichert, weder das RKI noch Dritte haben Zugriff auf diese Daten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bei "Rot" sei ein Test auf das Virus dringend empfohlen

In Thüringen gab es am Mittwoch mehr als 1300 Neuinfektionen. Schlägt die App über die Feiertage wegen einer Hochrisiko-Begegnung auf Rot um, ist ein Test auf das Virus dringend geboten, um seine Weiterverbreitung zu vermeiden. Das gilt auch über die Feiertage, sagt Veit Malolepsy, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Erste Anlaufstelle dafür ist die Telefonnummer 116117 des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes. Die Kapazitäten seien aufgestockt worden.

Anrufe sollten über das Festnetz erfolgen, um die Anrufenden anhand der Vorwahl regional steuern zu können. Eine Ortung über das Handy ist noch nicht mögllich. Da mit erhöhtem Anrufaufkommen zu rechnen ist, sollten es Anrufer gegebenfalls mehrfach versuchen. Im Gespräch werde abgeklärt, was weiter zu tun ist. Prinzipiell seien die Abstrichstellen einsatzbereit, wegen der Feiertage würden sie aber nach Bedarf tätig. Anrufer sollten Geduld mitbringen und flexibel sein, was Zeitpunkt und Ort eines Tests anbelangt. So könnten Tests auch erst am nächsten Tag und statt im Heimatort in einer anderen Stadt erfolgen.

Betroffene sollten sich in häusliche Quarantäne begeben

Auch nach einer Hochrisiko-Begegnung gilt: Die Betroffenen müssen sich bis zur Klärung, ob sie sich angesteckt haben oder nicht, in häusliche Quarantäne begeben. Man wisse um die Umstände, die das in den Familien machen könne, appelliere aber an Verantwortung und Vernuft. Bei extrem verschlechtertem Gesundheitszustand oder Notfällen ist der Rettungsdienst unter der Telefonnummer 112 zu informieren. Die Notaufnahmen der Kliniken sollten nicht direkt angesteuert werden.