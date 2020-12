Coronazahlen im Unstrut-Hainich-Kreis steigen weiter

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden, Stand Montagmorgen, 107 Personen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt. Die Zahlen sind über die Feiertage weiter gestiegen. Am Freitagmorgen, also am ersten Weihnachtstag, waren es 102 Menschen, am Sonntag allerdings 111. Im Laufe des Sonntags hat es einen weiteren Toten mit dem Virus gegeben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Den Angaben des Landratsamtes zufolge haben von den stationär Behandelten zehn Personen mit einem schweren Verlauf der Krankheit zu kämpfen. Aktuell sind 798 Menschen im Kreisgebiet nachgewiesenermaßen mit dem Virus infiziert, rund zehn mehr als am Vortag. Im Laufe des Sonntags wurden 47 weitere Infektionen bekannt. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2110 Menschen, rund 80 mehr als am Vortag.

Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, wurde Montagfrüh vom Robert-Koch-Institut mit 431 angegeben. Das ist weiterhin der dritthöchste Wert in Thüringen. Spitzenreiter ist das Altenburger Land.

Seit Beginn der Pandemie haben mehr als 1500 Menschen die Infektion überstanden. 44 Personen starben mit oder an dem Virus.