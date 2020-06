Diebe stehlen Spielzeugautos in Großheringen - Zwei Motorrad-Diebstähle

Spielzeugautos in Großheringen gestohlen

Die Kinder aus Großheringen müssen derzeit auf drei gelbe Kunststofffahrzeuge verzichten. Diese standen auf dem Sportplatz unter einer Festzeltüberdachung auf kleinen Rutschen und wurden Sonntag zwischen 10 und 10.30 Uhr gestohlen. Den Gesamtwert schätzt die Polizei auf 600 Euro.

Flurstedt: Cross-Mototrrad gestohlen

Ein Cross-Motorrad der Marke Suzuki, Modell RM-Z, wurde von einem umzäunten Gartengrundstück in Flurstedt entwendet. Die Täter schnitten den Maschendrahtzaun auf und brachen das Vorhängeschloss der Garage auf. Das Motorrad hat einen Wert von 2500 Euro. Der Tatzeitraum wird zwischen dem 9. und 17. Juni datiert.

Bad Sulza: Motorrad und Einkäufe weg

Auch in Bad Sulza ging ein Motorrad verloren. Das Honda-Krad, Modell ANF 125 in grau, stand in der Gernstedter Straße. Der Eigentümer hatte seinen Rucksack mitsamt Lebensmitteleinkäufen darauf stehen lassen. Als er zurück kam, waren Krad und Rucksack weg. Das Motorrad hat einen Wert von 800 Euro. Den Tatzeitraum schränkt der Geschädigte auf Mittwochmorgen zwischen 9.30 und 10.30 Uhr ein.

Ehemaliges Osterfeuer brennt in Kromsdorf

Eigentlich war der Holzhaufen auf dem Sportplatz Kromsdorf als Osterfeuer gedacht. Unbekannte dachten sich Mittwoch, kurz vor Mitternacht, sie können das Gehölz anzünden. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den brennenden Haufen zu löschen.

Zeugen-Hinweise in allen vier Fällen nimmt die Polizei Apolda unter der Telefonnummer: 03644/5410 entgegen.

