Dramatischer Hilferuf aus Thüringer Pflegeheimen

Thüringens Pflegeanbieter bitten in einem außergewöhnlichen Aufruf um Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Mitarbeiter in Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe stünden seit Beginn der Corona-Epidemie unter enormer Dauerbelastung, heißt es in dem Appel, den die Liga der Freien Wohlfahrtspflege, die Landesarbeitsgemeinschaft der privaten Pflegeverbände und das Thüringer Gesundheitsministerium unterzeichnet haben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Es häufen sich die Hilferufe aus Einrichtungen

Notlagen konnten bislang durch Mehrarbeit und gegenseitige Unterstützung bewältigt werden. Doch die seit Wochen drastisch ansteigenden Corona-infektionen hätten die Situation dramatisch zugespitzt. Hilferufe aus Einrichtungen, deren Mitarbeiter ihre Belastungsgrenze erreicht haben, würden sich häufen.

Um sie zu unterstützen und die Versorgung der Pflegebedürftigen zu sichern, werden Helfer gesucht. „Wir bitten zum Beispiel Fachleute wie Krankenschwestern oder Pflegefachkräfte, die im Ruhestand sind oder den Beruf gewechselt haben, über einen Einsatz nachzudenken“, erklärt Margit Benkenstein, Landevorsitzende privater Anbieter sozialer Dienste.

Angesprochen seien auch Medizinstundeten oder Auszubildende im Pflegebereich. In Gemeinschaften des betreuten Wohnens könnten Bürger helfen, die Erfahrung in der Pflege Angehöriger mitbringen. Für die Hilfe bei organisatorischen Aufgaben sind Menschen mit einem aktuellen Hygienepass gefragt, die Erfahrungen im Bereich Gastronomie und Catering oder in Abläufen von Pflegeeinrichtungen haben.

Darüber hinaus sei jede helfende Hand willkommen, heißt es im gemeinsamen Appell. Die Diakonie Mitteldeutschland hatte sich bereits vor einigen Tagen einer solchen Bitte an die Bevölkerung gewandt. Innerhalb von 24 Stunden seien Meldungen von mehr als 90 Freiwilligen eingegangen, 14 Einrichtungen haben dringenden Bedarf angemeldet, so ein Sprecher. Helfer können sich in nahegelegenen Einrichtung melden oder sich auf folgenden Internetseiten registrieren lassen: www.pflegereserve.de oder www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de