Eichsfeld: Gottesdienste auf dem Prüfstand

Eichsfeld. Das Bistum Erfurt hatte sich noch Ende voriger Woche die Mühe gemacht, sämtliche Pfarrgemeinden anzurufen und abzufragen, wann überhaupt welcher Gottesdienst, wenn auch mit vorheriger Anmeldung stattfinden wird. Aber auch diese Liste, die unter der Internetseite www.katholisch.de/termine veröffentlicht wurde, hat sich innerhalb weniger Stunden am Montag überholt.

So haben zum Beispiel die Pfarrgemeinden St. Antonius Worbis und St. Maria Magdalena in Leinefelde kurzfristig alle öffentlichen Gottesdienste in ihren Kirchorten ausgesetzt. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", heißt es gleichlautend aus beiden Großgemeinden. Auch die Padres vom Hülfensberg haben diese Entscheidung getroffen. Eigentlich sollte am Heiligabend um 24 Uhr eine Christmette vor der Wallfahrtskirche unter freiem Himmel stattfinden. Auch sie fällt aus, genau wie die Gottesdienste der Pfarrei in Geismar. Zu hoch seien die Fallzahlen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen an der Belastungsgrenze, wenn nicht darüber hinaus. Das Leben und die Menschen zu schützen sollte höchste Priorität habe. Vom Hülfensberg ist aber auch eine Liveübertragung eines Weihnachtsgottesdienstes geplant.

In Heiligenstadt hatte die Gemeinde St. Marien eigentlich am Heiligabend Hirtenfeuer unter freiem Himmel für Familien in Erwägung gezogen und auch vorbereitet. Aber auch dort ist die Entscheidung gefallen, dass sie nicht stattfinden werden. "Es wäre irgendwie möglich gewesen, aber wir hatten zu große Bedenken", sagt Propst Hartmut Gremler.

"Das Bistum Erfurt hat die Entscheidung den Pfarrgemeinden überlassen", bestätigt Gremler. "Für die Christmetten haben wir um vorherige Anmeldung gebeten. Auch wissen wir nicht, wie viele Leute das Haus überhaupt verlassen." Aber Gesänge, Chöre, der musikalische Teil der Liturgie wird nicht möglich sein. Man habe bereits Tüten verteilt mit Anleitungen für Gebete zu Hause zum Beispiel. Auch gebe es Internetübertragungen der Sonn- und Feiertagsgottesdienste in St. Aegidien und der Christmette Heiligabend um 18 Uhr auf www.kg-sankt-marien.de. Alle Gottesdienste in den Pfarrgemeinden seien vorbehaltlich jeder Änderung. "Das kann sich jeden Tag ändern", so Gremler.

Wichtiger finde er es in dieser Zeit, sich Gedanken zu machen, was das Weihnachtsfest eigentlich ist. "Wir sind von der heutigen Gesellschaft geprägt, die zunehmend verarmt was spirituelle Fragen angeht", sagt Propst Gremler. Viel Freude auch an einfachen Dingen sei inzwischen ein Opfer der Wohlstandsgesellschaft geworden. "Ich kann nicht sagen, inwieweit noch ein christliches Weihnachtsfest gefeiert wird." Obwohl oft gerade zu Weihnachten die Kirchen voll sind. "Vielleicht wollen viele Leute einfach nur die Atmosphäre erleben." Es sei auch eine Erwartungshaltung zu spüren, wie das Fest ablaufen muss, man habe gewisse Vorstellungen. "Und dann geht es meistens schief und ist Ärger vorprogrammiert." Dieses Jahr sei vielleicht ein guter Anlass, darüber nachzudenken und sich darauf zu besinnen, was man eigentlich wirklich im Leben braucht. "Wenn das in Teilen gelingt, dann kann ich dieser Pandemie noch ein ein kleines bisschen Positives abgewinnen."

Gremler betont, dass ihm die Menschen in dieser Zeit am meisten leid tun, die auf Besuche angewiesen sind, die nicht möglich sind, die allein bleiben müssen. "Das gesamte Pflegepersonal muss Übermenschliches leisten. Ich kann nicht verstehen, wie man in so einer Lage querdenken kann."

Wo und wie in den Feiertagen, zum Jahreswechsel und zu Heilige Drei Könige Gottesdienste oder auch Krippenspiele im Eichsfeld stattfinden, bleibt ungewiss, kann sich stündlich ändern. Informationen dazu sollten unter katholisch.de/termine und auf den Internetseiten der Pfarrgemeinden abgerufen oder in den Pfarrbüros erfragt werden. Teils werden Gottesdienste im Internet übertragen, auch stille Messen ohne Besucher werden gefeiert. Viele Kirchen bleiben bis 18 Uhr für ein stilles Gebet geöffnet.

Auch die evangelischen Kirchengemeinden bitten darum, sich in den Schaukästen des jeweiligen Ortes zu informieren, wann, wo und wie eine Anmeldung zum Gottesdienst noch möglich ist oder ob sich an den geplanten Gottesdiensten etwas geändert hat. "Niemand macht sich die Entscheidung für oder gegen eine Christvesper leicht, viele Argumente gilt es abzuwägen", heißt es aus dem Kirchenkreis Südharz.